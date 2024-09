Tarradas Bultó, entre espías y el pastel estrella de Horcher

¿Qué hacemos en Horcher? Fácil: «Durante la Segunda Guerra Mundial este restaurante madrileño, igual que ocurrió en el Ritz, fue un lugar con mucha historia sobre los espías de ambos bandos», contesta Rafael Tarradas Bultó (Barcelona, 1977), enamorado de la Historia y, en particular, de todos esos entresijos entre informadores de aquí y de allá. «El espía poseía ese disfraz de gran señor y estaba metido en la dinámica de las embajadas», señala, por lo que tenía sentido que acudiera a un lugar como Horcher, «donde se movía mucha información», dice.

El escritor conoce bien estas paredes; y, por supuesto, también su carta. No duda en pedir un Baumkuchen, la especialidad de la casa. Se relame cuando se lo sirven; y del mismo modo lo disfrutan Félix Zurita y Wilhelm Leissnerlos en las páginas de «El hijo del Reich» (Espasa), cuya portada nos evoca a un salón inglés similar al de Horcher.

Es en este clásico de la capital donde Tarradas Bultó presenta su cuarta novela. Aquel mal estudiante de antaño ya empieza a ser conocido como «el escritor superventas de novela histórica». «Escribidlo, escribirlo», ríe. «Podéis decirlo, no tengo problemas», continúa quien «hace diez años jamás hubiera pensado estar en esta situación». Pero ahora su normalidad es estricta: «Intento escribir dos horas al día, aunque luego lo tire, pero me fuerzo y soy riguroso».

Tarradas regresa a la senda histórica y vuelve a dibujar una España con mucho peso en la trama. También repite protagonismo la Alemania nazi, ya presente en «La voz de los valientes». Aunque los Daisy, Pat, Zurita, Unity Headland y compañía también se moverán por los campos ingleses, por los paisajes de Bariloche, en la Patagonia argentina, allá donde la leyenda cuenta que iba a escapar Hitler; y, por supuesto, por España.

El autor juega con sus personajes en los mismos sitios que a él le llenaron el alma en algún momento de su vida: «Los lugares que me gustan terminan convertidos en libros. Todos los sitios que salen en mis novelas son sitios en los que he estado. Metemos en nuestros libros las cosas que nos gustan y nos divierten: ese árbol o el brillo concreto de un lago. Los libros son billetes de avión a lugares que los lectores no conocen»; en su caso, ese trasfondo histórico que de nuevo aborda la Segunda Guerra Mundial porque, bromea, el anterior libro «se me quedó corto».

−Pero... ¿por qué nos fascina tanto la Segunda Guerra Mundial?

−Es una historia del bien contra el mal; libertad contra fascismo.

Esta vez, inspirado por la historia real de las hermanas Mitford, todo comienza en Londres, en 1939. Cuando el agente del servicio secreto John Osbourne descubre que dos de los espías nazis más buscados están tras la pista de una tal Daisy García tiene la certeza de que aquella desconocida guarda un importante secreto y que debe encontrarla. No se equivoca. La española, empleada por una aristócrata inglesa como señorita de compañía, quedó embarazada de un alto mando nazi durante una estancia en Múnich... Mientras tanto, en Madrid, los nazis encargan en secreto un plan de fuga para una familia de la élite del partido por si todo, cosa improbable, va mal. Para organizarlo han encontrado a Félix Zurita, un joven de mundo, habitual de las embajadas y las fiestas, con contactos que lo hacen idóneo para la tarea.

Tarradas Bultó apuesta por personajes que arriesgan y tratan de hacer un mundo mejor. «En este libro hay españoles que se mojan por una guerra que no es la suya», señala. Daisy y Félix son dos personas de las que le gustan al autor: «No me fío nada de la gente que no tiene conflictos. ¿Nunca se han mojado por nadie? Me escama. No se puede caer bien a todo el mundo, no me gusta la gente así».