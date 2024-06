Manel Loureiro: Hitchcock y las leyendas de la isla de Ons

En buena hora le contó su abuela a Manel Loureiro (Pontevedra, 1975) historias de meigas y de procesiones de ánimas de la Santa Compaña. En buena hora el folclore gallego llenó su cabeza de criaturas que se abrían paso entre la maleza cubierta de niebla. En buena hora colmó su adolescencia de lecturas que le definieron como escritor y ser humano, padre de dos hijos, Manel y Roi, que ahora entienden que las horas robadas fueron para dar forma a su último libro, «Cuando la tormenta pase», Premio de Novela Fernando Lara 2024.

Manel Loureiro posa con el premio Kiko Hurtado

«Este sí que es un monstruo verídico y gigante que me coloca junto a colosos de la literatura como Umbral, Terenci Moix, Lorenzo Silva o Sánchez Dragó. Recibí el galardón como un desafío para mis próximos trabajos y con enorme satisfacción, aunque aún me froto los ojos para comprobar que todo esto es real», explica con modestia a LA RAZÓN. Loureiro se encuentra estos días igual que su protagonista, Roberto Lobeira, cuando sus lectores forman cola en un centro comercial de Callao para la firma de ejemplares. Le cuesta asimilar la vorágine en que se ha convertido su vida desde que le comunicaron el galardón, pero es consciente de que hoy el escritor no puede aislarse en su torre de cristal.

Ya tuvo su particular retiro monacal en Ons para conocer las entrañas de ese paraíso, casi inhóspito y escenario de la obra. A esta pequeña isla de la costa gallega llega su personaje, Roberto, un corresponsal de guerra con la esperanza de encontrar paz e inspiración para su segunda novela. «Ons es un paraíso natural que forma parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. En verano es un destino turístico, pero a partir de octubre la isla queda casi desierta y sin más ruido que el rumor del viento o el caer de una lluvia que no da tregua. Solo una treintena de habitantes se quedan allí. Durante buena parte del día no hay electricidad y la gente se abre paso alumbrando con un quinqué. Apenas hay ferris, por lo que no hay opción de vuelta», relata Loureiro.

El escritor Manel Loureiro, ayer en Sevilla Kiko Hurtado Kiko Hurtado

Escogió, como Roberto, el invierno, y se vio allí de pie, a solas, sin más equipaje que una mochila. Con ella al hombro, vagabundeó durante días mientras la historia tomaba fuerza. Conoció el Agujero del Infierno, donde su protagonista tuvo que pagar un alto precio permanente para salir con vida de aquella isla, «pero conocí también gente maravillosa y hospitalaria que me acogieron con generosidad y me contaron historias como la del aire do morto».

Esta es una de las leyendas extraídas de la mitología gallega que aún siguen vivas en algunas zonas. Habla de una maldición que procede de un difunto y solamente puede curarse con el ritual de una meiga, como lo es Elvira Couto, uno de los personajes femeninos de su novela. A esta anciana huraña que habita en una casa apartada del resto acude Roberto en busca de respuesta para el misterio de la cabeza de conejo que encontró en su zaguán. La estrafalaria mujer no le dice, como a él le habría gustado, que son bromas macabras que se gastan a los turistas o para asustar a los niños, sino que le asegura que ha sido víctima de un hechizo maligno.

En este escenario, Loureiro engancha al lector con un thriller trepidante que, según nos explica, ha escrito con un absoluto conocimiento de cómo procesa el suspense nuestro cerebro, midiendo el número de palabras antes de dar el giro absoluto e inesperado que haga sentir al lector el corazón en la garganta, el estómago encogido y los pelos de punta. «La trama se vuelve adictiva, te obliga a seguir pasando páginas incluso cuando estás al borde de la silla. La tensión empieza desde que Roberto consigue dejar atrás un mar embravecido para pisar esta tierra».

Novela criminal

El autor maneja bien las claves del suspense y lo sazona con elementos de novela negra y criminal. La primera que escribió, «Apocalipsis Z. El principio del fin», comenzó como un blog en internet que redactaba en sus ratos libres. Enseguida se transformó en un fenómeno viral con más de un millón y medio de lectores. La novela fue publicada en 2007 y se convirtió en un best-seller igual que sus siguientes obras, éxitos de ventas, tanto en el panorama literario español como en el internacional. En 2022 publicó «La ladrona de huesos», con la que volvió a cautivar a lectores de todo el mundo.

Manel Loureiro es escritor, abogado y presentador de televisión, autor del «best seller» «Apocalipsis Z. El principio del fin» Planeta

«El thriller me permite darle fuerza a la narrativa y arañar en la psicología para crear personajes poliédricos y complejos que reflejan lo más oscuro del alma humana: el odio fratricida, el pillaje desatado, los celos, el rencor y la sed de venganza. Es un género que gusta y está muy vivo», admite. El libro premiado lo habitan seres que viven desde hace décadas en una tensión permanente a causa de la enemistad entre dos sagas, los Docampo y los Freire, cuyas desavenencias recuerdan a los Montesco y Capuleto o la tragedia real que se vivió en la localidad extremeña de Puerto Hurraco.

Loureiro pide a sus lectores que cuando hablen del libro no hagan «spoilers». Quiere que quien se embarque hacia la isla de Ons en el primer capítulo viva la misma aventura, «aunque suponga haceros los misteriosos». Antes de despedirnos, confiesa que en su cabeza ya bullen historias igual de fabulosas que la de Roberto impacientes de ser contadas.