Las 10 canciones más icónicas de la historia, según ChatGPT

De todas las grandes canciones que se han lanzado a lo largo de la historia, elegir tan solo algunas como las más icónicas es tarea ya no difícil, sino altamente subjetiva. Entran en juego gustos, contextos, aprendizajes, y quedan fuera tantas creaciones o géneros a los que no se ha llegado a acceder por el motivo que sea. Cada persona tendrá su lista, su "Top 10". Y, siendo una herramienta que funciona en base a todos aquellos datos que recopila de alrededor del mundo y de la historia, ¿por qué no preguntar a ChatGPT cuáles son las canciones más icónicas de la historia? Esta máquina funciona por aquello que sus programadores le enseñan, a partir de lo cual se le realiza una pregunta o frase, y ante ella genera una respuesta apropiada y coherente. Es por ello que su elección se dirija hacia la música popular, sin profundizar más allá y se decante por los artistas más reconocidos en este sentido.

"Elegir las 10 canciones más icónicas de la historia es una tarea difícil", comienza argumentando la Inteligencia Artificial, "ya que hay muchas opciones increíbles por considerar". Con esto, si bien no llega a ordenar de más a menos su selección, sí enumera los 10 temas musicales que, explica, "suelen considerarse icónicos":