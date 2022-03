¿La Filarmónica de Berlín con Petrenko en Odesa?

No ha trascendido hasta la fecha y, de hecho, la primera noticia la dio Alberto Ruiz Gallardón en la última Junta de la Escuela Reina Sofía: el concierto anual de Europa de la Filarmónica de Berlín con su titular al frente, Kirill Petrenko, está programado para el próximo 1 de mayo en Odesa y, como es habitual, se retransmitiría a través de la plataforma de la propia agrupación «Digitalconcerthall». Lo anunciaron hace un año, cuando Odesa no era un problema, pero no se ha vuelto a hablar y tampoco establecido aún el programa.

El Concierto Europeo, que tiene lugar el 1 de mayo de cada año desde 1991, presenta un lugar de importancia cultural en el «Viejo Mundo» y se transmite por televisión a audiencias de todo el orbe. La fecha del 1 de mayo conmemora no solo la fundación de la orquesta ese mismo día en la primavera de 1882, sino también el año 1991, en el que tuvo lugar el primero de los conciertos de esta serie. Aunque los primeros planes del proyecto se remontan a antes de la caída del Muro de Berlín, el Concierto Europeo se lanzó después de la reunificación de Alemania, ya la luz del cambio en las relaciones Este-Oeste. «Con nuestra actividad musical, queremos enfatizar las características culturales de la nueva Europa», dijo en ese momento un comunicado de la Filarmónica de Berlín.

Desde entonces, los Conciertos Europeos se han extendido desde Lisboa en el oeste hasta Moscú en el este, y desde Røros, en el norte hasta Paphos, a Chipre en el sur. Los Conciertos europeos suelen celebrar el genio local de las ciudades y países anfitriones: así el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo se interpretó en Madrid y el Concierto para violonchelo de Elgar en Oxford, al igual que Stravinsky en Moscú, Verdi en Nápoles y Palermo, Bartók. en Budapest o Chopin en Cracovia.

El insidioso ataque de Putin contra Ucrania, que viola el derecho internacional, es un cuchillo en la espalda de todo el mundo pacífico Kirill Petrenko

En 1992 se celebró en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, con Plácido Domingo y Daniel Barenboim al frente. El tenor cantó el aria de entrada del infante en «Don Carlo». En 2011 tuvo lugar en el Teatro Real, con Rattle y Cañizares tocando la citada partitura de Rodrigo. Curiosamente este fin de semana Barenboim aborda en Berlín el «Requiem» de Verdi, pieza muy acorde con los tiempos que vivimos y, antes de Odesa, Petrenko dirigirá “Dama de picas” de Chaikovski.

El director ruso, nacido en la siberiana Omsk en 1972, acaba de cumplir 50 años y de declarar «el insidioso ataque de Putin contra Ucrania, que viola el derecho internacional, es un cuchillo en la espalda de todo el mundo pacífico. Es también un ataque a las artes, que, como sabemos, unen a través de todas las fronteras. Estoy en total solidaridad con todos mis colegas ucranianos y solo puedo esperar que todos los artistas se unan por la libertad, la soberanía y contra la agresión».

Por su lado, la directiva de la orquesta, asociada a la ayuda a los refugiados de la ONU, ha manifestado «como embajadores de la ayuda a los refugiados de la ONU, estamos muy contentos de apoyar el importante trabajo del Acnur tanto en el lugar como en las fronteras con Ucrania y, por lo tanto, solicitamos donaciones en nuestros próximos conciertos. Ayude a aliviar el sufrimiento de los afectados». En contra de la invasión de Ucrania se han manifestado también el director de orquesta Semyon Bychkov; los pianistas Evgeny Kissin y Daniil Trifonov, Alexander Melnikov, Polina Osetinskaya o la flautista Natalia Pschenitschnikova.

De otro lado, el presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, ha declarado tajantemente: «¿Qué sucede en nuestro país cuando representantes de la farándula, que se han ganado un nombre gracias a los canales de televisión estatales, personajes de la cultura apoyados presupuestariamente hacen declaraciones públicas? Exactamente, en el espíritu de lo que las autoridades de los países europeos exigieron a Gergiev, necesitan dejar los cargos que ocupan, por regla general, en organismos presupuestarios».

¿Será posible que un director ruso famoso en todo el mundo, con la orquesta más emblemática alemana, lleguen a tocar en Odesa en próximo 1 de mayo una obra ucraniana? Atentos.