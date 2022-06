Sidonie: «Ser teloneros de los Rolling es como tocar el cielo del rock»

Sidonie ha hecho un pacto con el diablo y de ello serán hoy testigo más de 40.000 personas. Marc Ros (voz), Jes Senra (bajo) y Axel Pi (batería) compartieron la semana pasada con Vargas Blues Band la gran noticia de que serán teloneros de los Rolling Stones. Ambos grupos –el último actuará junto a John Byron Jagger– tocarán hoy en el Wanda Metropolitano de Madrid, lo que servirá de calentamiento para el público antes de que sus Satánicas Majestades irrumpan en el escenario. Contactamos con Marc Ros poco después de recibir la noticia, y las sensaciones eran –y seguirán siendo– de nervios, pero también de ganas de disfrutar del rock and roll.

Enhorabuena. No todos pueden decir que han teloneado a los Rolling Stones.

¡Gracias! Tienes razón, y sobre todo pocos españoles. Es como tocar el cielo del rock, formar parte de una estirpe en la que han estado Leiva, Loquillo o Los Zigarros. Si lees el historial de teloneros de los Stones en los 60, ves nombres como Stevie Wonder o Tina Turner. Qué altísimo honor.

¿Cree que en el escenario Sidonie representará de alguna manera al rock de España?

Al rock, a los fans de los Rolling y a las bandas de furgoneta, porque eso es lo que somos y así es como empezaron ellos, viajando por Inglaterra. Leiva también pensó mucho en bandas como la nuestra cuando le tocó a él. Tengo esa misma sensación.

¿Han hablado con algún músico que ya haya pasado por ahí para pedir consejo?

El primero en felicitarnos fue justamente Leiva, y también me llamó Loquillo. Los dos me dijeron lo mismo, que disfrutemos. No hay ningún grupo en el mundo con el nivel y la historia de los Stones. Somos fans, gracias a ellos hacemos música y todo lo que sabemos del rock lo aprendimos de ellos. Eso impone, y supongo que en el escenario se cruzarán esas reflexiones.

¿Cómo se llega a ser telonero de los Rolling?

La oficina española de la promotora propone una serie de nombres, y luego la oficina de los Stones decide. Nosotros tuvimos que mandar, como si fuera un casting, fotos del grupo, vídeos y todo tipo de material. Al final se decidieron por nosotros.

¿Cómo fue el momento en el que recibieron la noticia?

Estábamos grabando la primera canción del próximo disco de Sidonie, en un sótano húmedo en el barrio de Gràcia de Barcelona. Apareció Axel por la puerta, diciendo “tíos, tíos...”, y no hizo falta que dijera nada más. Estaba llorando, mi compañero Jes se puso a temblar, un poco más y le da un ataque. Yo las emociones las guardo, también en ese momento estaba muy centrado en la grabación. Pero todo me salió después cuando hablé con mis padres, que siempre se han alegrado por lo que le ha ocurrido a Sidonie, pero con los Stones conectan directamente, son de su época.

De los Stones hemos aprendido el aspecto sexual del rock, sacar nuestra parte más atrevida Marc Ros, voz de Sidonie

A nivel de repertorio, ¿cómo piensan plantear la actuación?

Hay que tener en cuenta que la mayoría del público, obviamente, no está ahí para verte a ti. Ese es el reto del telonero, convencer a mucha gente, entonces tiras de las canciones más populares. También hemos preparado una cosa muy nuestra, que es ponernos más presión encima porque vamos a interpretar la canción nueva. Siempre nos apetece ese riesgo.

¿Cuentan con la posibilidad de que los Stones les estén escuchando tras el escenario?

Eso si no lo han hecho ya, porque Mick Jagger es un tipo muy concienzudo, es su concierto, su gran fiesta, y no quiere que falle absolutamente nada. Supongo que habrá escuchado a los teloneros, y que se filtre nuestra música mientras ellos se preparan es algo muy bonito. Que por una vez sean ellos quienes nos escuchen y no al revés...

¿Qué ha aprendido principalmente de los Stones?

El aspecto sexual del rock. Soy muy fan de los Beatles, y ellos me han tocado muy fuerte espiritualmente. Los Stones son más de cintura para abajo, quienes te hacen mover el culo, y eso me ha ayudado muchísimo a la hora de salir al escenario y sacar mi parte más atrevida y sensual, siendo yo súper tímido. Además, la primera canción que canté en público de toda mi vida fue una suya. Si tengo oportunidad de conocerles, se lo voy a comentar.

¿Cree que habrá oportunidad?

Son como Dylan, que se baja del bus, va directo al escenario y se va. Los Stones no son tan reservados, así que espero poder darles la mano y darles las gracias.

Desde la izda., Axel Pi, Jes Senra y Marc Ros, miembros de Sidonie FOTO: Emerge

¿Se puede seguir haciendo rock and roll a los 80 años?

Cuando los vi por primera vez en los 90, yo tenía 16 años, ya se hablaba de ellos como los dinosaurios del rock. No era habitual una banda tan longeva, pero ahora sí. El rock, y no sé si es bueno o malo, se ha convertido en un espectáculo familiar. No sé si se puede ser provocativo con 80 años, pero ellos lo han hecho de sobra. El rock se ha convertido en un arte tan serio como la ópera.

¿Cómo sobrevive el rock ante cualquier moda?

Porque sigue habiendo muchas personas que transmiten un sentimiento que solo puede dar este género, que te afecta a todas las moléculas del cuerpo y no lo puedes detener.