Fangoria: “No nos podemos permitir el lujo de decir lo que pensamos”

No necesitan mucha presentación. Los sempiternos Alaska y Nacho Canut, Fangoria, publican el tercer EP en menos de dos años, “Ex Profeso”. Cinco temas para romper la pista de baile, como demostrarán en el WiZink center de Madrid el próximo 5 de diciembre.

-La letra de “Un poco todo” dice: “la gente discreta va a lo general”.

-N. C.: Porque hoy en día, por ejemplo, en una entrevista, más te vale ir a lo general. No profundices. Y en una cena familiar, igual. Mejor si dices todo generalidades. Por el bien de cada uno, es mejor lo general.

-¿Sienten la presión de la declaración?

-N. C.: Totalmente. Por eso vamos a lo general, porque no hay necesidad, primero y porque es más tranquila tu vida, segundo.

-A.: Hay un momento vital. Nosotros hemos sido muy soberbios de jóvenes y ahora estamos en esta fase. Luego llega la etapa en la que te haces mayor de verdad y te da igual lo que piensen de ti. Ya llegaremos a ello. Nos quedan unos años. Pero la parte intermedia es que el ego lo controlas. Antes el ego te llevaba a decir: “yo pienso esto y lo voy a decir”. Ahora me da completamente igual que la gente sepa lo que pienso.

-N. C.: No solamente eso. Es que me da igual lo que los demás crean que yo pienso. La mayoría de la gente se cree que pensamos cosas que para nada. Nos dicen que somos esto o aquello. Y a mí me da igual, si ellos lo quieren creer, pues estupendo.

-¿Qué les atribuyen?

-N. C.: No... porque lo concreto no interesa (risas).

-A.: Espéranos treinta años que tengamos la edad y te lo contamos.

-Hombre, eso me viene regular.

-N. C.: Cuanto más años llevas, más te han llamado de todo. Gente que no te conoce de nada y te describe de una manera que no eres. Pero esto es el pan nuestro de cada día.

-A.: Es más, puedes ser una cosa y la contraria a la vez. Si coges los comentarios de Instagram, lo ves perfectamente.

Alaska y Nacho Canut, Fangoria FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

-Hace un par de días, Sabina, que tiene 73 años, dijo que no era tan de izquierdas ya. Él ha dicho abiertamente lo que piensa.

-N: Claro, es que él tiene 73 y ya puede ser lo que quiera ser. Se puede permitir ese lujo. Nosotros todavía no. Pero nos falta el coño de una mosca para decirlo todo. Igual en la próxima entrevista.

-A.: Estamos en la edad intermedia que es muy tonta.

-¿Han hecho algún viaje ideológico de moderación con la edad?

-A.: Hemos hecho uno de moderación verbal.

-N. C.: No es solo con los medios. Yo ayer comentaba una noticia con mi novio y le contesté: “ya, pero...” y se puso hecho una furia. Así que, le dije: “no he dicho nada”. Es que cualquier cosa es una polémica. Solo cabe estar de acuerdo cien por cien o mal vamos. Y yo nunca estoy en el cien por cien de nada. Existe el gris, pero ya no.

-Han elegido una cita para el disco: “Nada hay de verdad o mentira, todo es según el color del cristal con que se mira”, de Ramón de Campoamor.

-N. C.: Lo leí en un libro de Ortega y Gasset, que es alguien a quien le pasó eso. Llega la Guerra Civil y se da cuenta de que no se puede ir con nadie.

-A.: en los momentos de guerra civil son así. Puedes ser de izquierdas pero no estar de acuerdo con algo, o de derechas pero no ser católico y...

-N. C.: Cualquier cosa que digas puede ser aprovechada por el bando contrario o por el tuyo, si consideran que no pones suficiente pasión para defenderlo.

-Me recuerda a la Ley Trans que ha generado división irreconciliable en las izquierdas y las derechas.

N. C.: La Ley no la he leído y mira que el cincuenta por ciento de mis amistades son trans. Pero tampoco ellos tienen una visión única, hay discrepancias. Yo no soy quién para opinar de esa ley.

-¿Vivimos un clima de opinión poco saludable?

-N. C.: claro, porque al contrario cada vez se le elimina más y se le cancela y se le trata no como a una persona, sino como a un asesino y a un monstruo.

-A.: Pero el contrario tiene que existir. Porque yo hasta con mi madre discrepo. No pasa nada, la vida es así.

-N. C.: hay que aprender que el contrario es como tú, pero con otras ideas. Esto que estamos diciendo son perogrulladas. Por supuesto que todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera, pero en la realidad no es así.

-Es la base de la democracia.

-N. C.: Pero no es así. Solo eres demócrata si piensas lo mismo que yo.

-A.: Y se supone que gana una mayoría y te tienes que aguantar si no es la tuya. Pero tampoco se cumple. Salen a protestar cuando no ganan los suyos. Oiga, no.

-N. C.: Hay que aprender a vivir así. No es solo España, en estados Unidos están peor.

Alaska y Nacho Canut, Fangoria FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

-Mencionaban la cancelación. Han absuelto a Kevin Spacey, el primer juicio, a Johnny Depp e incluso a Bill Cosby.

-N. C.: Woody Allen ha sido absuelto dos veces y sigue cancelado. Hay gente que se quedará para siempre con las imágenes de ellos como maltratadores o lo que sea.

-A.: Y bien está. Si tú quieres tener una imagen de eso, pues perfecto, pero que eso no sirva para hacer algo activo contra la persona si es inocente. Pero todo pasará. Somos como cucarachas que sobreviven. Fangoria somos muy adaptables y no es algo que buscamos, es que lo somos. Para nosotros jno hay problema y sabemos medir mas o menos cada momento.

-”Un poco todo”, el título del single, es una expresión contradictoria. O es un poco o es todo.

-A.: Es una expresión que dice una amiga para cualquier cosa. ¿Qué tal estás? Un poco todo.

-N. C.: Pero el sentido de la expresión es que tira a que la cosa acabó bien. Esa canción habla de la capacidad de las personas para aceptar que las están mintiendo y vivir con la mentira. Algo que aceptas para favorescer la convivencia. Y así todos felices.

-Es justo de lo que acabamos de hablar, llevado a las relaciones personales.

-A.: Una guerra no es más que una comunidad de vecinos que no se pone de acuerdo. La convivencia es eso.

-N. C.: Pero la canción tiene el matiz de aceptación. De: “vale, lo que tú digas”. Y eso lo hacemos contínuamente para no meternos en líos.

-¿Tienen muchos amigos que se arrepienten de la juerga cuando llega el bajón químico, como cantan en el disco?

-A.: Esa canción habla de unas personas concretas con las que íbamos de gira y no volvían de madrugada, es que seguían a la mañana siguiente. Y conocemos a muchos que lo hacen y nose quejan, pero hay otros que dicen: “¡No me compensa! No lo vuelvo a hacer!”. Esas eran las frases que escuchábamos y sabíamos que a la siguiente noche iba a pasar lo mismo. Pero no es nada malo, eso lo puede hacer cualquiera y está bien.

-N. C.: A mí mismo me dejó de compensar en un momento de mi vida. Lo hemos hecho muchas veces. Pero lo dejamos de hacer. Carlos Berlanga lo decía siempre: “Mira, a mí esto ya no me compensa” (risas).

-Además de la bajona, está la culpa.

-A.: claro. Por eso el problema no es cómo se ponga la persona, sino que te lo quiera contar.

-N. C.: Yo, culpable, no me siento nunca.

-Tienen un mensaje recurrente en las canciones de rechazo a las autoproclamada víctimas.

-N. C.: Será por generación o por carácter. O por algo familiar, de educación. A mí no me dejaban quejarme. Ni mis padres ni mis abuelos se quejaban. Eso de la queja es nuevo para mí. Y en cambio ahora, las víctimas son los héroes. Nadie es un héroe por hacer algo, sino por padecer algo. Lo que prima es ser victimizado, no haber conseguido defenderse.

-Hay un componente generacional. El yo todo el rato.

-A.: Las cosas no son mejor ni peor, es que es diferente.

-No me creo que les guste el arte abstracto y no sea postureo. ¿De verdad?

-A.: El clásico, el del siglo XX, me gusta. El de ahora no lo conozco.

-N. C.: Yo prefiero lo abstracto que ver paisajes o personas. Está claro. Cosas que no existen en la naturaleza. Para pintar una manzana... “La maja desnuda”, muy bien, pero es porque no había fotos. Hoy haces una foto y ya está.

-A.: Nada más bonito que un azul Klein. Mataría por ello. Pero hay otro tipo que no me gusta. Tenemos el sambenito de que nos gusta el pop art. Y no todo.

-N. C.: bueno, a mí casi todo, sí.

-A.: No, ya te digo yo que no.

-Le gusta “un poco todo”.

-N. C.: eso es. Un poco todo me gusta.

-A.: Pero es que el arte abstracto, cuando empieza, todo el mundo se mete con él. Es un revulsivo, como el rock & roll.

-N. C.: De Kooning no me gusta. Además, me leí su biografía...

-A.: No hay que leerse la biografía, porque tiendes a la cancelación.

-¿Cómo resuelven esa dicotomía para separar arte y artista?

-N. C.: Es que yo no quiero ser amigo del artista. Me gusta lo que hace, que es distinto.

-A.: El artista no tiene la culpa de que yo me haga una imagen de él como una persona fantástica y luego yo misma me decepcione con lo que es. El problema es mío si es así.

-N. C.: No me interesa lo más mínimo lo que piensen David Bowie, Marilyn Manson o Beyoncé, que me encantan como artistas. No me interesa lo más mínimo. En otros casos es al revés.

-Pues Marilyn Manson ha sido muy cancelado...

-N. C.: Corrijo, porque de él me interesa todo, lo que piensa y lo que hace. Y él sigue manteniendo su inocencia y ningún jurado le ha encontrado culpable. Ha sido cancelado gratuitamente.

-Es el tercer EP en un año y medio, ¿están en un momento creativo especial?

-Alaska: La verdad es que no... solo obedece a cumplir nuestros autoimpuestos planes de conseguir que un EP vaya muy seguido el uno del otro.

-No son estajanovistas.

-A.: Lo somos. Para nosotros no hay otra forma de hacerlo. Hablan de la inspiración, pero la inspiración es sacar una hoja y ponerte a escribir.

-Nacho Canut: Yo no creo en la inspiración, creo en el trabajo. Haberla hayla, pero, para mí, es el trabajo.

-Se titula “Ex profeso”, que es a propósito, ¿tiene un propósito?

-A: Cerrar una trilogía, ¿te parece poco? Nada más que ese. De no existir ese reto, igual no habríamos grabado nada. Queríamos salir también de otra cosa que nos autoimponemos, que es que al hacer un disco, el concepto tiene que ser global, y la portada también y el vídeo... pero aquí cada uno es de su padre y su madre.

-”Un poco todo” es un tema de house con aroma actual.

-A.: Sí que lo es, porque ahora la música suena así y los jóvenes lo hacen con estos riffs, pero en realidad es Benny Benassi. Está en el 80 por ciento de las canciones que la gente menor de 25 años escucha.

-N. C.: ¡Pero eso no es nuestra culpa! Para mí, ese tema es “Satisfaction”, de Benny Benassi. Si la gente de haora copia cosas de hace 25 años, nos parece fenomenal

-Pero piensan que es muy moderno, muy nuevo.

-A.: La música urbana mete el bombo a cuatro y mezcla con techno. Sorprende, porque no lo hacían, pero ahora ha vuelto. Sigue siendo urbano, porque la forma de cantar y las bases lo son, pero tiene que ver con aquello.

N. C.: Es como lo gótico, que ha vuelto en artistas como Rojuu o Depresión Sonora, que juegan con esa estética. Eso es la música pop. Coger cosas del pasado y traerlas. Cuando es algo que tú ya has hecho, te da mucha alegría porque si hubieran traído el “grunge”, que seguro que alguien lo hace, pues yo estaría como: “ah, que súper interesante” (cara de disgusto). Que traigan el techno o lo gótico nos encanta.

-¿Está todo inventado en el pop?

-A: bueno, sí y no. La tecnología es un instrumento musical en sí misma. Igual que la guitarra eléctrica produce un cambio en la música, determinados sonidos que no existían y que existen ahora se cuelan y hacen que las producciones suenen de forma diferente.