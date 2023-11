AleMor: «Me inquieta no saber cómo financiar mi próximo disco»

Es pura independencia y energía. Artísticamente, conocemos a Alejandra Mor Tatis como AleMor, y es uno de los nombres más interesantes de esta edición de los Latin Grammy. Junto a Pablo Alborán, Julieta Venegas o Pedro Capó, la colombiana es una de las candidatas a recibir el galardón del Mejor Álbum Pop, gracias a su disco «Beautiful humans». Ocho canciones donde pasea por la vulnerabilidad y el amor propio, y que ahora presenta durante su visita a España.

¿Qué siente en las vísperas de los Latin Grammy?

Emoción y agradecimiento, y sobre todo ganas de seguir creando más música.

¿Cómo cree que se recibe su música en España?

De una forma muy bonita, me estoy quedando sorprendida de ver cómo la gente conecta con mi música. Encuentro una sensación de familiaridad en España que es como si hubiese estado aquí antes.

Su disco se titula «Beautiful humans», ¿busca el lado bueno de las personas?

Ese título surgió antes de que existiera el disco, porque quise ser una fuente de positividad en el mundo. Quiero recordar que todos somos parecidos, y que debemos poner una luz sobre nuestras similitudes y no tanto sobre nuestras diferencias. Nos olvidamos de lo que es la vida real, y tal vez nos preocupamos por cosas que no son tan importantes. Debemos vivir como queramos, siempre y cuando no dañemos a nadie mientras tanto.

¿Qué le inquieta?

De dónde voy a sacar el dinero para grabar el próximo disco. Soy artista independiente, y a veces es difícil encontrar una forma de financiación. Pero, si lo hice una vez, ¿por qué no lo voy a conseguir de nuevo?

¿Ser músico independiente no sale rentable?

La música, al fin y al cabo, es un negocio. Entonces entiendo que una persona que quiera invertir en un proyecto quiera saber si es una buena apuesta. Depende de muchas cosas, son muchas las variantes. Sí creo que sería beneficioso para mucha gente si existiera una posibilidad de financiamiento diferente para la música que no sea solo a través de una discográfica.

¿Cuál es la ventaja de no fichar por un sello?

Que soy dueña de mi tiempo, de mi imagen y de mi música. Eso para mí no tiene precio. Siempre me he rodeado de un equipo increíble con el cual me siento súper respaldada, y siento que cualquier cosa se puede lograr así, aunque sea un camino más lento. De este afán pesa el cansancio, nada más.

¿Qué momento cree que vive la música latina y en español?

Se está produciendo una gran transformación en la industria. Para mí es bonito que las fronteras y los idiomas se pierdan. En Finlandia hay gente escuchando mi música, y eso nunca lo habría imaginado. Y eso ocurre porque la música es un lenguaje universal. Da igual el idioma, lo bonito es sentir una conexión.