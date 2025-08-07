La emotiva carta de Carla Goyanes a su padre en el primer aniversario de su muerte: "No quiero que nadie te olvide"

Este 7 de agosto de 2025 se cumple un año desde el inesperado fallecimiento de Carlos Goyanes, figura querida del mundo del cine y la sociedad española, esposo de Cari Lapique y padre de Carla y Caritina Goyanes. Tenía 79 años y murió mientras dormía, en la casa familiar de Marbella, sin dolencias previas aparentes más allá de un marcapasos colocado un año antes.

Una fecha en la que el dolor de la familia se agudiza y el vacío que dejó Carlos se acentúa. Su hija Carla ha querido recordarle de una forma muy especial, creando la primera edición del Torneo de Pádel Memorial Carlos Goyanes en Marbella. Una competición que lleva el nombre de su padre y que aspira a eternizar la figura de un hombre que fue pionero en la Costa del Sol con este deporte.

“Hace ahora mismo un año que nos dejaste pero yo no quiero que nadie te olvide así que he creado este Memorial de Pádel con tu nombre. Fuiste de los impulsores del pádel en Marbella en sus inicios y nos transmitiste a tus hijas y a tus nietos la pasión por este deporte”, comienza diciendo Carla en una emotiva carta abierta que ha publicado en sus redes sociales.

Además, lanza una promesa a su padre, esté dónde esté: “Lo mantendré siempre que pueda y espero que así lo hagan a su vez tus nietos, biznietos, etc. El año que viene también participaremos mujeres y crecerá”.

Una iniciativa tan bonita como exitosa, atendiendo a las cifras que Goyanes ha compartido orgullosa: “Ha sido el primer año y han pasado por el torneo 138 participantes, 10 técnicos en rotación, 10 niños voluntarios para ayudar con los más pequeños y hemos contado con el apoyo de tu mejor amigo y tu familia. Estoy muy agradecida por todos los que me han colaborado para hacerlo posible. Confío en que lo hayas podido ver y disfrutar”.

Cabe señalar que dos de sus nietos, Carlos Benguría Goyanes (hijo de Carla) y Pedro Matos Goyanes (hijo de Caritina), fueron finalistas del torneo, lo que emocionó profundamente a la familia. Durante el evento se vivió un ambiente festivo, aunque cargado de emoción. Asistieron personas cercanas como José María García, íntimo amigo del fallecido y padrino de Carla, y Myriam Lapique, hermana de Cari, además de otros rostros del entorno familiar.

Además del torneo en su recuerdo, este jueves también se celebrará una misa conmemorativa en Guadalmina, Marbella. Será un acto íntimo pero sentido, donde Cari y Carla, junto a sus nietos y allegados, recordarán a Carlos en un espacio muy especial para él. Allí pasaron juntos tantos veranos, celebraciones y unos merecidos días de descanso.