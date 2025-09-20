La gala del festival Intervisión, conocido informalmente como el “Eurovisión ruso”, vivió un momento de alta tensión cuando los presentadores anunciaron la repentina ausencia de la cantante Vassy, generando una ola de especulaciones y atención mediática. La artista, de doble nacionalidad estadounidense y australiana, no llegó a pisar el escenario de Moscú, y su retirada fue atribuida a presiones políticas externas, específicamente al Gobierno australiano.

Los organizadores subrayaron que la decisión no fue tomada por el festival, sino que respondía a factores ajenos a su voluntad, en un contexto ya cargado de tensión geopolítica. Días antes, se había modificado la representación estadounidense: Brando Howard, inicialmente programado, fue sustituido por Vassy, quien finalmente tampoco participó.

Intervisión, impulsado por el Kremlin como alternativa a Eurovisión, reunió delegaciones de más de veinte países, incluyendo representantes de Latinoamérica, África, Medio Oriente y Asia. La diversidad cultural contrastaba con el clima político, marcado por el estancamiento de las negociaciones de paz en Ucrania y el intento de Rusia por proyectar una imagen internacional alternativa.

Circularon rumores sobre una posible prohibición de banderas estadounidenses, aunque la organización desmintió rápidamente esa versión. La presencia del músico Joe Lynn Turner como jurado añadió complejidad al evento, dada su trayectoria en escenarios occidentales.