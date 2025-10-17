Charlie Puth y su esposa Brooke Sansone comparten que esperan su primer bebé juntos en su nuevo vídeo musical

cantante y compositor Charlie Puth ha revelado que él y su esposa, Brooke Sansone, están esperando su primer hijo. La noticia fue compartida el miércoles a través del videoclip de su nuevo sencillo “Changes”, en el que Brooke aparece acariciando su vientre mientras Charlie coloca sus manos sobre las de ella. La escena, cargada de ternura, simboliza el inicio de una nueva etapa para la pareja.

El videoclip, que acompaña al primer sencillo del próximo álbum de Puth Whatever’s Clever! (previsto para marzo de 2026), muestra a la pareja caminando junta tras el gesto revelador. En redes sociales, el artista escribió: “Es la forma perfecta de compartir con todos vosotros la parte más hermosa y colorida de mi vida, que está ocurriendo ahora mismo”. La canción incluye letras como “Han habido cambios en nuestra vida”, que aluden directamente a la transformación que implica la llegada de un bebé.

Charlie y Brooke se conocían desde niños y comenzaron a salir en 2022. Se comprometieron en septiembre de 2023 y se casaron un año después, el 17 de septiembre de 2024. La pareja ha mantenido una relación discreta, aunque ocasionalmente comparten momentos personales en redes sociales. Brooke, de 26 años, trabaja como coordinadora de marketing y relaciones públicas en una firma de diseño de interiores en Nueva Jersey.

La noticia ha sido celebrada por fans y medios, que destacan el estilo íntimo y creativo del anuncio. El álbum Whatever’s Clever! será el cuarto trabajo de estudio de Puth, y se espera que incluya más referencias personales. Mientras tanto, el cantante ha declarado que se siente “el mejor y más feliz” en esta etapa de su vida.

Según declaraciones recogidas por Billboard, Charlie Puth quiso que el anuncio reflejara “la conexión entre la música y los momentos más importantes de la vida”. El artista explicó que “Changes” fue escrita durante los primeros meses del embarazo, y que cada verso está inspirado en emociones reales vividas junto a Brooke. En entrevistas recientes, ha señalado que su matrimonio y futura paternidad han influido profundamente en su proceso creativo. “Estoy escribiendo desde un lugar de amor, de estabilidad, y eso se nota en cada nota”, dijo en una conversación con Yahoo Entertainment.