Snoop Dogg elogia a las familias homoparentales tras sus polémicos comentarios sobre la representación LGBTQ+ en el cine

El rapero Snoop Dogg ha expresado públicamente su apoyo a la crianza en familias con padres del mismo sexo, en un gesto que busca reparar la controversia generada por sus comentarios anteriores sobre la representación LGBTQ+ en películas infantiles. En una conversación publicada este miércoles en su canal de YouTube, el artista afirmó: “Ya sean dos padres, dos madres, lo que sea… el amor es la clave”.

El artista de 53 años se ha asociado con la organización GLAAD en el marco del Spirit Day, una jornada dedicada a la lucha contra el acoso hacia jóvenes LGBTQ+. Como parte de esta colaboración, Snoop lanzó un nuevo sencillo infantil titulado Love Is Love, que celebra la diversidad familiar. El tema forma parte de su serie animada para niños Doggyland y cuenta con la participación de Jeremy Beloate, exconcursante de La Voz EE. UU. y artista abiertamente queer del sello Death Row Records.

La iniciativa llega tras la polémica por los comentarios de Snoop Dogg en agosto, cuando expresó incomodidad por una escena de beso entre dos mujeres en la película Lightyear de Pixar. En su reciente entrevista con Beloate, Snoop reconoció que está “aprendiendo” y que su objetivo es educar a los niños sobre el amor en todas sus formas.

La respuesta de la comunidad LGBTQ+ ha sido positiva, destacando el gesto como una oportunidad de diálogo y reconciliación. GLAAD celebró su participación como ejemplo de evolución personal. El sencillo Love Is Love ha sido bien recibido en plataformas digitales y se espera que forme parte de futuras campañas educativas.

La serie Doggyland, creada por Snoop Dogg junto a October London y Claude Brooks, ha sido reconocida por su enfoque inclusivo y educativo. En el episodio especial del Spirit Day, los personajes animados abordan el acoso escolar y celebran la pluralidad familiar, reforzando el mensaje de que “todas las familias son válidas”.

Jeremy Beloate, quien interpreta el tema junto a Snoop, destacó la importancia de que artistas queer participen en contenidos infantiles: “Cuando los niños ven a alguien como yo cantando sobre amor y respeto, se sienten vistos”. Beloate también agradeció a Death Row Records por apoyar su carrera y permitirle ser “auténtico en cada paso”.