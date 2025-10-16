Nicki Minaj cancela su próximo álbum y señala a Jay-z como principal responsable

Nicki Minaj ha sorprendido a sus seguidores y a la industria musical al anunciar la cancelación de su esperado sexto álbum de estudio, previsto inicialmente para el 27 de marzo de 2026. En una serie de publicaciones realizadas el 15 de octubre en la red social X (antes Twitter), la rapera expresó su decisión de no continuar con el proyecto y sugirió un posible retiro de la música.

En uno de los mensajes más comentados, Minaj escribió: “Ok, no voy a sacar el álbum. No más música. Espero que estés feliz ahora @sc. Adiós, Barbz. Os amo para siempre”. La referencia a “@sc” hace alusión a la cuenta del famoso rapero Shawn Carter, más conocido como Jay-Z, lo que ha intensificado las especulaciones sobre tensiones con Roc Nation, la compañía que representa a varios artistas, incluida Minaj en el pasado y que es propiedad de Jay-z

El álbum, que sería el sucesor de Pink Friday 2 (2023), había sido anunciado semanas antes con fecha oficial en marzo de 2026. La cancelación repentina ha generado confusión entre sus seguidores, conocidos como los Barbz, quienes esperaban el regreso discográfico de la artista tras una pausa prolongada.

Según medios como Music Times y Rolling Stone, Minaj atribuye su decisión a “dramas internos de la industria” y a disputas relacionadas con su participación en la plataforma de streaming TIDAL, fundada por Jay-Z. Aunque no ha ofrecido detalles específicos, la artista dejó entrever que su frustración con el entorno profesional fue clave para cancelar el proyecto.

La noticia ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales. Mientras algunos fans lamentan la decisión, otros creen que se trata de una estrategia temporal o una forma de presión pública. Minaj no ha confirmado si se trata de un retiro definitivo, aunque sus palabras han sido interpretadas como una despedida un tanto emocional.

Tensión acumulada con un futuro incierto

La cancelación del álbum se suma a una serie de tensiones acumuladas entre Minaj y la industria. En entrevistas previas, la artista había expresado su frustración por la falta de control creativo y por decisiones empresariales que, según ella, “no respetaban su visión artística”. También se ha especulado sobre desacuerdos contractuales con Roc Nation relacionados con derechos de distribución y participación en plataformas digitales.

Además, Minaj cerró su post con ese emotivo mensaje paraa sus fans: “Adiós, Barbz. Os amo para siempre””. Esto ha sido interpretada por muchos como una despedida y una señal de agotamiento emocional más que una estrategia comercial. Algunos analistas señalan que la presión constante de la industria, combinada con la exposición pública, puede haber influido en su decisión de retirarse temporalmente.