Coldplay pospone los últimos conciertos de su gira mundial por una huelga en Londres: estas son las fechas afectadas

La ciudad de Londres se prepara para una significativa paralización del transporte público entre el 7 y 11 de septiembre de 2025, evento que promete interrumpir completamente la movilidad urbana. Este conflicto laboral, motivado por reivindicaciones salariales, representa un desafío importante para la logística ciudadana. Por esto, Coldplay ha tomado la decisión estratégica de reprogramar sus conciertos en el emblemático estadio de Wembley para los días 6 y 12 de septiembre, fechas que, aunque también potencialmente afectadas, ofrecen mayor probabilidad de una logística funcional.

La huelga del metro de Londres ha sido convocada por los principales sindicatos del sector ante la falta de acuerdo con Transport for London (TfL) en materia salarial, condiciones laborales y planes de reestructuración. Los trabajadores reclaman incrementos que compensen el alza del coste de vida, mayor seguridad en estaciones y rechazo a cambios en turnos y jubilaciones que consideran perjudiciales. La medida afectará directamente la prestación del servicio de transporte en el metro, por lo que TfL prevé que circulen muy pocos o ningún tren en la mayoría de las líneas.

Garantías para los asistentes

Los boletos adquiridos para las fechas originales mantendrán su validez para los nuevos espectáculos. Aquellos que no puedan asistir tendrán derecho a un reembolso completo, debiendo realizar los trámites correspondientes antes del mediodía del 2 de septiembre.

"Music of the Spheres World Tour", la gira mundial de Coldplay que ha recorrido más de 225 fechas desde marzo de 2022, encuentra en estos conciertos de Wembley su punto culminante. La banda ha demostrado una remarkable adaptabilidad ante los desafíos logísticos que implica una movilización de esta magnitud.