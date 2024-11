Donald Trump no pudo comprar a 50 Cent ni con 3 millones de dólares

Se le van cayendo los apoyos, al menos en el mundo de la industria musical, a Donald Trump. Tras Jennifer López, Ricky Martin, Bad Bunny, Marc Anthony, Nicky Jam... ahora es el turno de 50 Cent. El rapero ha revelado que rechazó una oferta de 3 millones de dólares para unirse al controvertido mitin en Nueva York.

El artista, que anteriormente había mostrado admiración por el expresidente, habló sobre la oportunidad durante una entrevista en 'The Breakfast Club'. Confirmó que "recibió una llamada" y que también le habían pedido que interpretara su canción 'Many Men (Wish Death)' durante la convención nacional republicana de este año por una suma similar.

"Ni siquiera fui muy lejos...", dijo el letrista cuyo verdadero nombre es Curtis Jackson. "No hablé con ellos sobre ese tipo de cosas. Tengo miedo de la política". Y continuó: "Cuando te involucras en esto, no importa cómo te sientas, alguien está apasionadamente en desacuerdo contigo".

'Many Men (Wish Death)', una canción de 2003 acompañada de un vídeo sobre el tiroteo del rapero en 2000, se convirtió en un himno para Trump y sus seguidores después del intento de asesinato en julio. Entró en el top 10 de iTunes y aumentó su popularidad en otras plataformas de "streaming". 50 Cent también compartió una versión editada de la portada del álbum con la cara de Trump.

"Él dice 'lucha'", dijo 50 Cent sobre Trump el mes pasado. "Muy bien. Y eso es exactamente lo que hice después de que me dispararon. Simplemente entré en modo lucha. La gente se identifica con eso de esa manera". También escribió en las redes sociales a principios de este año: "Creo que Trump volverá a ser presidente, pero no voy a decir eso".

El rapero también está preparando una docuserie para Netflix sobre las numerosas acusaciones de abuso contra Sean "Diddy" Combs. "Seguimos firmes en nuestro compromiso de dar voz a los que no la tienen y de presentar perspectivas auténticas y matizadas", afirmó en un comunicado junto a la directora Alexandria Stapleton.

El mitin de Trump en el Madison Square Garden contó con el apoyo de celebridades como Hulk Hogan y Dr Phil. El evento provocó una reacción violenta después de las bromas racistas del comediante Tony Hinchcliffe. Los comentarios de Hinchcliffe, refiriéndose a Puerto Rico como "una isla flotante de basura", dieron como resultado que celebridades como Jennifer López, Ricky Martin y Bad Bunny compartieran su apoyo a Kamala Harris en su búsqueda de convertirse en la primera mujer elegida presidenta de Estados Unidos.