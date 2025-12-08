Un incombustible Raphael vuelve a conquistar Madrid: "¡Un año más!"

Un incombustible Raphael ha vuelto a conquistar Madrid, una ciudad que siempre se rinde ante "El Divo de Linares", que ya visitó la capital el pasado mes de junio y que regresaba de nuevo este domingo, en esta ocasión al Movistar Arena, en el marco de su gira "Raphaelísimo", un espectáculo que celebra sus más de seis décadas de carrera. Ha sido un año 2025 convulso para Raphael que, a finales de 2024, sufrió un accidente cerebrovascular tras el que le fue diagnosticado un linfoma cerebral que le obligó a retirarse de los escenarios durante seis meses. Pero, tras esa pausa, el cantante regresó con más fuerza que nunca y el 15 de junio anunció esta nueva gira, que comenzó en el Teatro Romano de Mérida.

Este 7 de diciembre, a sus 82 años, Raphael ha pisado el escenario acompañado de sus 10 músicos, a las 20.30 horas, puntual y ataviado con su traje negro como es habitual, poniendo al público en pie, fans de todas las generaciones ya que, contrariamente a lo que se podría imaginar, muchos jóvenes ocupaban las gradas, así como algunas familias con hijos pequeños. Muchos de los asistentes a esta tradicional cita navideña han visto a Raphael en varias ocasiones y este domingo han disfrutado al comienzo del concierto con la balada "La Noche", a la que ha seguido "Yo sigo sendo aquel" -"con un guiño al público, al exclamar: "¡El Raphael de siempre!"- y "Cierro mis ojos". No podían faltar tampoco temas como "Digan lo que digan" o "Mi gran noche", todas ellas recibidas en medio de aplausos y una alegría sin límites que ha convertido al pabellón en una gran fiesta.

No obstante, el público también interpretaba entre líneas las letras de las canciones, como cuando el protagonista de la noche entonaba 'Si no estuvieras tú' o 'Qué sabe nadie', rendidos a una leyenda viva del panorama musical. Con una voz por la que parece no pasan los años, Raphael también ha cantado temas de su último álbum, "Ayer aún", un homenaje a la chanson française y a figuras como Edith Piaf o Charles Aznavour, con canciones como "La vida en rosa" que ha teñido el escenario del mismo color o el tango 'Malena'. Otras grandes baladas como "Desde aquel día", "Amor mío", "Nada soy sin Laura", "Que nadie sepa mi sufrir", "En carne viva" o "Ámame" han hecho vibrar a los asistentes, antes de dar paso a "Gracias a la vida" -aplaudida con inmensa emoción- o "Estar enamorado", coreada y bailada al unísono.

Se sucedían las canciones una tras otra y así es como ha llegado el turno del mítico "Tamborilero", otro gran clásico de estas fechas navideñas, antes de encarar el concierto su recta final, mientras en las pantallas del escenario se sucedían imágenes y carteles de las primeras actuaciones de Raphael, allá por los años 60, prólogo del "Yo soy aquel", cuando ha exclamado: "¡Un año más, señores!", en medio de más aplausos.

"Escándalo" y "Como yo te amo" ponían broche final a casi dos horas de concierto que, inicialmente, iba repetirse este lunes 8 de diciembre. Sin embargo, esta doble cita fue aplazada y no será hasta el próximo 19 de diciembre de 2026, en el mismo recinto, cuando Raphael vuelva a reunirse con su público en Madrid. Tras el verano, el cantante tuvo que cancelar, debido a algunas afecciones dentro de un proceso gripal, algunos de sus conciertos, que se han trasladado a 2026, cuando también está previsto que dé el salto a América, con fechas en Estados Unidos y México entre abril y mayo.

Pese a sus problemas de salud, este año también ha estado marcado por grandes reconocimientos como el hecho de que hace poco más de un mes fuera nombrado Persona del Año 2025 por la Academia Latina de la Grabación que reconocía así al de Jaén por ser "un embajador de la música latina a nivel mundial", con una gala en Las Vegas durante la Semana Latin Grammy. Como aseguraban esta noche sus fans, "este hombre es digno de estudio", mientras se agolpaban a la salida para despedir a su ídolo, algunos con flores y todos con la ilusión de poder disfrutar de muchos más espectáculos de una figura eterna de la canción.