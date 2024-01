Josele Santiago: "Nunca me he sentido adaptado. Ni en el colegio ni en el instituto ni en ninguna parte"

Los Enemigos forman parte del mejor rock hecho en España en las cuatro últimas décadas, por más que en Madrid, su ciudad, tengan una especial relevancia. Su rostro y su sangre, Josele Santiago, madrileño de cabo a rabo que ahora reside en el extrarradio de Barcelona, adonde se fue persiguiendo «a una rubia», su actual pareja, entiende el trabajo de crear canciones como «domar el misterio», puesto que una canción, explica, «debe pinchar». Además de sus influencias más obvias –el rock, el blues y el rhythm and blues–, que lo han convertido en uno de los guitarristas más personales del país, su universo artístico se ha construido a partir de los más variados alimentos, desde Serrat –«sus canciones son pequeños milagros, no sé cómo coño las hace, se sale de los patrones, como Stevie Wonder»– hasta el «fascinante» mundo de la copla o del bolero –«Los Panchos han sonado en la furgoneta de Los Enemigos hasta la saciedad, me flipan»–, pasando por los sonidos del extrarradio, con Los Chichos y Los Chunguitos a la cabeza. Después de todos estos años en el alambre, ¿la música, dedicarse a tan ingrato oficio, le ha merecido la pena? «Sin duda, sí –responde tajante–. Porque a un nivel puramente práctico, yo no valgo para otra cosa [ríe sonoramente]. ¿Qué habría hecho si no me hubiera dedicado a la música? Ni puta idea. Supongo que cagarla constantemente de aquí para allá. Hubiera intentado de todo… Escribir, que es otra cosa que se me da bien. Pero más allá de eso, hubiera intentado irme al campo a cultivar lo que fuera. Algo que me permitiera quitarme de en medio y no depender de nadie para, por lo menos, establecer mis horarios». ¿Estamos ante un inadaptado? «Sí [vuelve a reír fuerte]. Categóricamente, sí. Nunca me he sentido adaptado. Ni en el colegio ni en el instituto ni en ninguna parte. Pero metido en una furgoneta, yendo de arriba abajo, o grabando en un estudio, no tengo tiempo ni ganas de pensar en otra cosa que no sean las canciones. Ahí sí estoy en mi salsa. Y por suerte he podido vivir de eso. Me gustaría pensar que ha sido enriquecedor, sí, pero también lo habría sido cultivar nabos [ríe]». Su primera experiencia profesional, en el arranque de los ochenta, fue como guitarrista de Johnny Comomollo y sus Gánsters del Ritmo: «Lo recuerdo como una mezcla muy rara, de ganas y pánico. Subirte al escenario con 17 años, con una banda ya experimentada, imponía un huevo. Fue una buena escuela y una experiencia de vida. Con ellos aprendí lo poco que sé. Era uno de los pocos grupos de su generación que no se dedicaba ni al rock sinfónico ni a la protomovida, lo suyo era el rock clásico, tipo Dr. Feelgood. Tocar bien era la meta, y la provocación, que parecía ser el objetivo de entonces, nos importaba tres cojones. Porque en la Movida hubo muchas leyes, como decía mi abuelo. Que si esto sí y esto no. Váyase usted a tomar por culo».

"En la Movida hubo muchas leyes. Que si esto sí y esto no. Váyase usted a tomar por culo"

De ahí saltó a Los Enemigos, que empezaron por pura diversión y acabaron haciendo un rock de mucha enjundia: «Nuestra idea era reírnos de todo, incluso de nosotros mismos. Porque cuando empezamos, los músicos de la última hornada de la Movida se tomaban muy en serio a ellos mismos y era bastante aburrido. Y luego hemos tenido épocas totalmente oscuras». En cualquier caso, siempre se han movido en una tierra de nadie entre la primera y la segunda división (su único número uno en ventas lo alcanzaron con «Bestieza», en 2020). «La nuestra ha sido una fama local –corrobora–, no la he sufrido más allá de que te pregunten cosas por las calle muy de vez en cuando. Mis experiencias son muy bonitas. Siempre me acuerdo de la misma, en la Gran Vía de Madrid. Un tipo llevaba unos cascos walkman y se me acercó, me puso los cascos y yo me eché para atrás, porque pensé que me iba a dar una hostia, y resulta que estaba escuchando “La cuenta atrás” [disco de Los Enemigos de 1991]. Fue un subidón». ¿Los Enemigos merecían una mayor suerte comercial? «No, porque eso de “merecer” es un verbo que evito como si fuera un escorpión, no trae más que problemas. Y por otro lado, nuestro discurso no está adscrito a ninguna corriente. De hecho, se sale de lo que cabría esperar de un grupo de rock, y eso le da cierta intemporalidad». Y ante la pregunta de qué discos de Los Enemigos salvaría, descubrimos a un tipo que se reconoce enteramente en lo grabado: «Cuando en 2012 volví a escuchar todos los discos de Los Enemigos, me sorprendió todo el repertorio. No reniego de ninguno de ellos, puede que de alguna producción y arreglos, pero no quemaría ninguno [ríe]».

"La heroína no es una droga positiva para la creatividad. Cierra más puertas que abre"

La heroína, Doctor Jeckyll & Mr. Hyde

Su último disco de creación en solitario llevó por título «Transilvania». ¿Cuánto de vampiro hay en Josele? «Pues en los años que estuve con la heroína, bastante [ríe]». A propósito de la heroína, aparte del placer que le dio y de la debacle económica, ¿le sirvió para algo? «De entrada, te diría que para nada. Para crear problemas que no tenía antes». ¿Y le ayudó en alguna medida en el plano creativo, o al contrario? Lo piensa largamente. «Posiblemente sí. En ese sentido sí. Para mí, componer es una cuestión de paciencia, de mucha paciencia y mucha autocrítica, y la heroína te colma de paciencia, tienes toda la del mundo. Le dedicaba muchas horas a juguetear con la guitarra, a explorar, y de ahí salió mucho material. Una adicción de este calibre te convierte en Doctor Jeckyll & Mr. Hyde, existe una dualidad dentro de ti. Hay uno que pide y otro que consigue. Y establecen diálogos y eso puede dar mucho juego para escribir letras. Pero la heroína no es una droga que considere especialmente positiva para la creatividad. Cierra más puertas que abre». Su acercamiento a esa droga no se produjo por la música, sino en la niñez: «Vengo de un barrio obrero en el que la heroína hizo estragos. Yo ya la había probado y había tenido mis tonterías con el caballo, cuando era blanco. Te estoy hablando de tener 12 años y meterte un chute, así, como se oye. O sea, que no fue el rock and roll lo que me llevó a la heroína. Yo tenía mis querencias y me daba mis homenajes, incluso a escondidas de mis compañeros de grupo. Porque sabía que era algo que no aceptaban». ¿Le dolieron especialmente las muertes de Enrique Urquijo y Antonio Vega, por una cuestión de «solidaridad»? «Claro que sí. Ambos tenían mucho que ofrecer. Imagínate las canciones maravillosas que hemos perdido... Es una lástima, coño. Me llevaba bien con los dos, nos veíamos de vez en cuando, más con Antonio que con Enrique».

Josele avanza que este año habrá nuevo disco de Los Enemigos: «Después del verano, porque ya toca. Tengo terminadísimas siete canciones, y hay otras tres en las que estoy trabajando. Pero no queremos prisas, porque son canciones muy delicaditas, muy trabajadas, con mucho detalle. El grueso del disco va a estar más cerca de un pop/rock elaborado, como el de los Kinks de los setenta, los crepusculares. Ese tipo de pop cuidado».