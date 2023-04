Lola Índigo: «En la música hay una misoginia invisible, y no solo es problema de las plataformas»

Presente, pasado y, ahora, futuro. Desde que arrancó en la música, Lola Índigo ha cultivado una trilogía discográfica: primero, con «Akelarre» (2019), donde buscaba «demostrar que sabía hacer mi música». Luego, con «La niña» (2021) buceó por sus recuerdos de adolescente. Ahora, lanza «El dragón», un disco con el que se siente «una artista completa, con mucho que aprender». Ha colaborado con Quevedo, María Becerra o Luis Fonsi, y en sus letras escupe fuego. Todo ello, bajo un concepto: ritmos latinos como base de una artista empoderada.

¿Cómo suena «El dragón»?

Te mete en un viaje, es atmosférico. Es lo que yo llamo el «sonido dragón», que me lo he inventado. He intentado que todo sonara como en mi cabeza, y ha funcionado.

Ha sido un proyecto más individual e introspectivo que los anteriores discos, ¿por qué?

Me puse más peleona, más cabezota. Al principio tenía, y lo sigo teniendo, un gran respeto hacia el productor. Sentía que las opiniones de los expertos eran más importantes que las mías. Pero las ideas de todos valen. Este disco ha sido un control absoluto y total de cada detalle.

¿Ha visto su libertad mermada por hacer caso a los demás?

No, porque tengo muy claro lo que quiero.

¿A qué le cantas en el disco?

A todo. La última canción, «Dragón», es una balada que habla de todos mis traumas. «Ultravioleta» es sobre una noche con las amigas. «La santa» habla de mi personalidad. «Turismo», de alguien que no se quiere atar en una relación...

Entrevista a Lola Indigo. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria PHOTOGRAPHERS

¿Hablando de sí misma no se siente expuesta?

No lo hago de forma literal, porque me parece poco poético. Me gusta dejar pistas, dando juego a la interpretación. Quiero que cuando la gente me escuche piense en sus propias historias. Está guay darle lugar en un disco a temas personales. El fan lo agradece. Cuando escucho a Nathy Peluso, Rosalía o Belén Aguilera, esas mujeres que admiro, siento seguridad al conectar con lo que me están contando.

En el arte tiene que haber cabida a molestar y provocar

¿Ha dejado de considerarse arriesgado que una mujer hable de sus gustos, placeres o sexualidad?

Acabo de conocer a La Joaqui, una artista argentina, que habla de sexo sin tapujos, sin filtros, y se queda tan ancha. La música está para eso. En el arte tiene que haber cabida para todo y también para provocar y molestar.

Entrevista a Lola Indigo. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria PHOTOGRAPHERS

«Discoteka» la cantas con María Becerra, y recuerda a los dúos de Tokischa y Rosalía, o de Karol G y Shakira. ¿Las colaboraciones femeninas tienen fuerza?

Una vez me dijeron que estaba demostrado que, cuando sonaba una canción de una mujer, mucha gente le daba a siguiente. Dije que no tenía sentido, porque mis mayores éxitos son canciones exclusivamente de mujeres. Hay una misoginia invisible, y no solo es problema de las plataformas, sino también de la sociedad. Necesitamos que nos pongan al frente para que la gente pruebe, se interese.

¿Ser mujer, artista y empoderada asusta?

Hay veces que parece que molesta que digas lo que piensas. En una entrevista, Nathy Peluso dice que si se mostrara más insegura, pidiendo perdón, no recibiría ni la mitad de «hate». Y es totalmente cierto. No nos dejan que hablemos de nuestro orgullo por ser líderes de nuestros proyectos. Sin embargo, cuando un tío lo hace es un genio. A mí, el mayor halago que me pueden dar es decirme que soy trabajadora, porque currando es como se llega lejos y se aprende.