"Normal": una Rosalía rockera sorprende colaborando en el nuevo disco de Carolina Durante

Parece no haber género que se le resista. Pocos son los estilos donde nos parezca extraño imaginarla. Ahí reside la unicidad de Rosalía. La cantante es responsable de unas versiones magistrales dentro del flamenco. Con el disco "Los ángeles" ya demostró su capacidad y talento alrededor de este complejo arte, y con "El mal querer" terminó de consolidarse como una de las artistas más ingeniosas y con carácter del panorama español. Hasta el punto de lanzar "Motomami", un álbum que mezcla sonidos y ritmos, pero sintiéndose Rosalía cómoda y hábil en todos ellos. Ahora, por qué no, ha encajado su voz entre el rock y el punk. Y lo ha hecho de la mano del grupo del momento. Carolina Durante ha lanzado este viernes "Elige tu propia aventura", un esperado tercer álbum que contiene una colaboración inesperada con la artista catalana.

Se trata del segundo tema del disco: "Normal". Un tema que lleva consigo el sello de Carolina Durante: abundantes guitarras, una batería que se mantiene presente, y la característica voz del cantante, Diego Ibáñez. A la que ahora se le une la de Rosalía: aparece en medio de una canción que responde a la velocidad y descaro del punk, un terreno aún inexplorado por la cantante y que incluso lleva al oyente a dudar durante los primeros instantes. Pero finalmente es indudable: Rosalía se ha vuelto a atrever, y esta vez con la escena rock.

Integrantes de Carolina Durante en una imagen promocional larazon La Razón

Si bien desde 2022 Rosalía no ha vuelto a sacar álbum, sí está lanzando últimamente diversas colaboraciones. Volvió a sorprender a sus seguidores con Ralphie Choo, artista junto al que publicó "Omega", así como durante los últimos meses también ha colaborado con Lisa, en "New Woman" o Björk, en "Oral". Hasta el momento, parece que se mantendrá en esta línea, pues aún no se ha conocido si sacará algún single de un nuevo y futuro proyecto.