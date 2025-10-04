Ozzy Osbourne no se fue sin disparar: su último ataque a Sting antes de morir

El legendario Ozzy Osbourne protagoniza un documental íntimo que revela sus últimos años, manteniendo intacto su característico humor mordaz incluso frente a la adversidad. En Ozzy: No Escape From Now, producido por Paramount+, el músico despliega su inconfundible sarcasmo al referirse a Sting, reafirmando una enemistad que nunca logró diluirse. El filme captura los momentos más personales del artista durante su batalla contra el Parkinson, sin perder el filo que lo convirtió en ícono.

Dirigido por Tania Alexander, el documental profundiza en el viaje existencial de Osbourne, mostrando su vulnerabilidad y fortaleza. Reflexiona sobre su vida con una mezcla de autocrítica y humor, reconociendo las limitaciones físicas que lo acompañaron en sus últimos años. “Estoy realmente jodido con este cuerpo mío”, admite Ozzy, en una declaración que trasciende el dolor para convertirse en una afirmación de resiliencia.

La obra no solo aborda su condición médica, sino que también retrata la esencia del rockero que desafió todas las expectativas. “No pensaba que viviría más allá de los 40... pero si mi vida llega a su fin, no me puedo quejar. He tenido una gran vida”, confiesa en uno de los momentos más emotivos del documental.

Entre escenas de preparación para su concierto de despedida, un regalo final orquestado por su esposa Sharon, y recuerdos de su carrera, emerge un hilo inesperado: su eterna rivalidad con Sting. En uno de sus últimos comentarios públicos, Ozzy lanza una frase que resume su espíritu irreverente: “Podría haber sido peor. Podría haber sido Sting”.