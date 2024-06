El programa "Berklee on the road" aterriza en el Festival Gnaoua de Essaouira

Entre las mayores fortalezas de la música, la que más brilla es su carácter global, su capacidad de unir y conectar, independientemente de creencias, ideas u orígenes. Se trata de un lenguaje universal que transmite aspectos en ocasiones inexplicables con palabras, e incluso hace renacer aquellos que parecen olvidados o ignorados. La música enlaza, reivindica, y ello es la base de acción para el Berklee College of Music, A3 Communication y el Gnaoua and World Music Festival. Estas entidades se unen para lanzar un nuevo programa de "Berklee on the Road", cuyo objetivo se fija en mejorar la maestría musical de sus participantes, conectándose a través del lenguaje universal de la música y participando en actuaciones continuas con músicos de diversos rincones del mundo, exponiéndolos deliberadamente a diversos ritmos, conceptos rítmicos, armonía y enfoques de improvisación.

Entre el 24 y el 29 de junio el programa Berklee se desarrollará en el Festival Gnaoua y las Músicas del Mundo, celebrado anualmente en Essaouira (Marruecos). Una iniciativa que, aseguran desde su organización, ha sido creada para músicos en activo que buscan perfeccionar sus habilidades como intérpretes, como improvisadores, acogiendo así una amplia gama de géneros, desde la música clásica a la tradicional Gnaoua, el pop, el rock o el jazz. Los candidatos, explican, "deberán tener 18 años o más al inicio del proyecto, y tener al menos dos años de experiencia interpretativa con su instrumento principal".

Bien lo resume Neila Tazi, directora general de A3 Communication, así como productora y organizadora del festival de Essaouira, cuando explica que este certamen "es un acontecimiento único, un laboratorio musical que acoge a artistas de todo el mundo que vienen a fusionar sus ritmos con los de los músicos maestros de Gnaoua". Este año, celebran su 25ª edición, lo que "marca el inicio de una sólida colaboración con Berklee para ofrecer una experiencia muy especial a través de este programa de formación en el corazón de África, cuna de las músicas del mundo", añade.

Por su parte, Ron Savage, vicepresidente y director ejecutivo del Berklee College of Music, afirma estar "deseando establecer esta nueva edición del programa en el Festival de Músicas del Mundo de Gnaoua. Estoy encantado, como siempre, de conocer a jóvenes artistas musicales de todo el mundo. Formar parte de un festival que celebra la música gnaoua y mundial hace que este programa sea una experiencia muy especial".

Experiencia amplia e integradora

Entre los instructores del programa figura Leo Blanco, profesor de Berklee, como director académico, y Jason Camelio, director administrativo. Las clases serán impartidas por un selecto grupo de profesores y artistas de Berklee, entre ellos Ron Savage, Viktorija Pilatovic, una consumada cantante y compositora de jazz, así como Javier Vercher, profesor asociado en el campus de Valencia.

El programa de Berklee en Gnaoua y el Festival de Músicas del Mundo tendrá lugar diariamente de 10:00 horas a las 15:00 horas. "Se guiará a los participantes sobre cómo entrelazar su propio lenguaje musical con el de los demás, empezando por aprender a escuchar y comprender activamente las músicas del mundo", explica Blanco. "Las clases se impartirán en inglés, con traducción al árabe, para garantizar una experiencia educativa amplia e integradora", añade.

Entre los aspectos más destacados del programa figuran talleres sobre diversos temas, como "El improvisador como compositor", “La construcción de su vocabulario creativo” y “Estilos, ritmos y laboratorios de acompañamiento”. También habrá una serie de conferencias especiales sobre géneros contemporáneos, la tecnología musical y el negocio de la música. Además, los participantes podrán informarse sobre el fondo de becas Berklee Abu Dhabi Fellowship, que ofrece becas de Berklee a estudiantes de Oriente Medio y el Norte de África. Además, todos los estudiantes recibirán pases gratuitos para el escenario principal de los conciertos del Gnaoua 2024 y del Festival de Músicas del Mundo.