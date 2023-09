U2 publican "Atomic City": así suena

La banda irlandesa U2 acaba de publicar "Atomic City", un nuevo tema producido por Jacknife Lee y Steve Lillywhite y grabado en el estudio Sound City de Los Ángeles, que se lanza justo antes de los próximos conciertos de la banda en Sphere, Las Vegas, en celebración de su icónico álbum de 1991, "Achtung Baby".

"Atomic City" es "un homenaje de 3 minutos y medio de duración al magnético espíritu post punk setentero, con un guiño a Blondie, cuyo trabajo pionero con Giorgio Moroder inspiró e influenció a la banda", según han hecho público en un comunicado en el que Bono, cantante de la formación, comenta: “Es un tema de amor dedicado a nuestra audiencia …’donde estás es donde yo estaré’.

Atomic City es un sobrenombre que en los años 50 se dio a Las Vegas, en un momento donde la fascinación nuclear arrasaba en todo el país y la ciudad se promovía como centro de turismo atómico, por su proximidad con el Campo de Pruebas de Nevada.

El video dirigido por Ben Kutchins, cuenta con la dirección creativa de Tarik Mikou para Moment Factory Music, y muestra la última actuación sorpresa de U2 que interpretó el tema de noche en el centro de la ciudad la pasada semana, en el mismo lugar de la calle Fremont donde Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. filmaran su icónico video "I Still Haven’t Found What I’m Looking For" hace más de 36 años.