Sam Mendes dirigirá cuatro películas sobre The Beatles, una por cada miembro de la banda

Era un viejo deseo de muchos aficionados a uno de los grandes fenómenos musicales de todos los tiempos. The Beatles por fin tendrán una película biográfica, aunque serán cuatro, una por cada miembro de la mítica formación, todo ello bajo la dirección de Sam Mendes. Así lo ha anunciado hoy Sony Pictures Enterteinment.

Las vidas de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star se cruzarán en un ambicioso proyecto, según una nota de prensa del estudio. En la misma, Sam Mendes, el oscarizado realizador de «American Beauty» y los más recientes títulos de la saga James Bond, asegura que «me siento honrado de contar la historia de la mejor banda de rock de todos los tiempos y emocionado de desafiar la noción de lo que constituye un viaje al cine».

Por ahora se desconocen los detalles sobre la producción, pero lo único seguro es que se espera poder estrenar las cuatro películas a lo largo de 2027.

«Pretendemos que sea una experiencia cinematográfica excepcionalmente emocionante y épica: cuatro películas, contadas desde cuatro perspectivas diferentes, que cuentan una única historia sobre la banda más famosa de todos los tiempos. Contar con la bendición de The Beatles y Apple Corps para hacer esto es un privilegio inmenso», aseguró en la misma nota Pippa Harris, la socia de Mendes en Neal Street Productions.

Estamos ante un acontecimiento musical y cinematográfico. Si bien no es la primera vez que los cuatro magníficos de Liverpool saltan a la gran pantalla, no olvidemos que ellos mismos protagonizaron títulos tan memorables como «A Hard Day’s Night», «Help!», «Magical Mystery Tour», «Yellow Submarine» y «Let it Be», hasta la fecha los supervivientes de la banda y sus herederos no habían dado el visto bueno a ninguna película biográfica. En el pasado, sí ha habido algunas películas biográficas, aunque de desigual factura, pero no autorizadas, como «Backbeat» sobre los orígenes de la banda o «Nowhere Boy», una suerte de repaso por los inicios de la carrera de Lennon. La música de The Beatles ha sonado en películas como «Across the Universe» de Julie Taymor y, más recientemente, en «Yesterday» de Danny Boyle, que no acabaron de funcionar en taquilla, pese a los temas que tenían en su banda sonora. Por otro lado, no se puede olvidar que John Lennon o Ringo Star fueron actores de títulos como «Cómo gané la guerra» de Richard Lester o «Cavernícola» de Carl Gottlieb, respectivamente.

Los recientes éxitos de producciones alrededor de figuras como Elvis, Elton John, Freddie Mercury, Johnny Cash o Edith Piaf demuestra que el biopic musical no solo tiene éxito en taquilla sino que, en ocasiones, hasta logra ganar algún Oscar. A ello se le suma la serie documental «Get Back» de Peter Jackson sobre la creación y grabación de «Let it be», el último disco en el que trabajó la banda, que ha tenido el aplauso del público y la crítica.

No se conocen los nombres de los actores que se pondrán en la piel de John, Paul, George y Ringo.