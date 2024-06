Rock in Rio: de la fábula de los Jonas Brothers al golpe de realidad de Macklemore

Entrar en la Ciudad del Rock de Lisboa tiene peligro. Sus colinas y paisajes engullen al festivalero de tal manera que las horas pasan desapercibidas y con sigilo. El concepto del tiempo se diluye, y ni un partido de fútbol aburre al público. El partido de Eurocopa entre Turquía y Portugal -con victoria del segundo- se coló en la primera jornada del fin de semana de cierre del Rock in Rio Lisboa 2024. Una franja horaria en la que el certamen se paró para tan solo orbitar en torno a Cristiano Ronaldo, ante un público entregado a las diversas pantallas de los diferentes escenarios. Afortunadamente, si de algo puede presumir este festival es de saber estimular con todo tipo de entretenimientos, por lo que esas dos horas sin música fueron oportunidad de conocer a fondo cómo el Rock in Rio ha regresado a la Ciudad del Rock de la capital portuguesa. Una noria, una tirolina, una capilla para enamorados, lugares donde tocar la batería o para probar suerte en ruletas se repartían en el Parque Tejo Lisboa, lugar que vuelve a acoger este evento tras haberlo hecho en su primera edición en Lisboa (2004), y que deja ante los ojos del festivalero un marco inigualable, delimitado por el imponente Ponte Vasco da Gama y el río Tajo. Una vez ganó la selección portuguesa, por fin, música: la portuguesa Carolina Deslandes y la exitosa brasileña Ivete Sangalo arrancaron la jornada, dando paso después a los artistas más internacionales y requeridos por el público, así como cabezas de cartel: Macklemore y los Jonas Brothers.

El Rock in Rio es, por tanto, un lugar de estímulos, y en los conciertos de ayer el público asistió a un golpe de realidad, a ritmo de rap y una entrega absoluta por parte de Macklemore. A sus 41 años, el artista estadounidense se subió al Escenario Mundo con una energía sin aparente fecha de caducidad, y regalando al público una experiencia única. Macklemore supo distinguirse. Poco más le haría falta al artista para destacar si interpreta sus temas más reconocidos como "Thrift shop" o "Can't hold us". Pero quiso ir más allá, hacer del espectáculo un recuerdo inolvidable para sus seguidores: organizó batallas de baile sobre el escenario, les entregó su confianza al sentarse entre sus brazos, y les dedicó palabras sinceras, verdades como puños en un tono tan reivindicativo como con afán de concienciar ante las injusticias del mundo.

Macklemore, durante su actuación en Rock in Rio Lisboa Rock in Rio

De la vigilia al sueño

El artista ofreció un concierto cargado de realidades, en el que no le faltaron las llamadas hacia la igualdad y la paz en el mundo. "No importa el color de tu piel, de tu pelo o tu condición sexual. Lo importante es que te seas tú mismo, y para ello la música siempre es de ayuda", dijo el artista, reivindicando el orgullo LGTBIQ+ y portando el respeto y la igualdad como principal bandera. Entre abrigos con estampado de leopardo y pañuelos atados al cuello, en el show de Macklemore no faltó un discurso que algunos de sus seguidores ya esperaban recibir: sobre el conflicto en la franja de Gaza. "Estamos aquí para celebrar la vida", comenzó diciendo el artista, "en los últimos meses el peligro está calando en mi corazón y en mi mente por lo que se está sufriendo en Gaza. Necesitamos un mundo feliz, pacífico y valiente. Debe haber más solidaridad por la gente de Palestina. La libertad debe ser para todos". Seguido a estas palabras, el cantante interpretó "Hind's Hall", tema pro vida y pro Palestina que lanzó a principios de mayo.

De la vigilia, rápidamente el Rock in Río pasó al sueño más profundo, a una especie de cuento de hadas protagonizado por tres de los hermanos más icónicos de la generación de Disney Channel. Tras la actuación de James en el Escenario Galp y un espectáculo en homenaje al 20 aniversario del Rock in Rio, que se celebra en esta edición, se subieron al escenario principal los Jonas Brothers. Joe, Nick y Kevin Jonas arrancaron su concierto con extrema puntualidad y suma energía, aún habiendo tenido que cancelar ciertos conciertos de su gira por Europa, y pese a la reciente intervención quirúrgica de Kevin. Así como actuaron con una dinámica que ya parece ser sello de ellos: sus actuaciones son intensas, sin apenas margen a improvisación, pues tienen los movimientos y repertorio tan medidos que introducen al espectador en ellas sin previo aviso. Un espectáculo repleto de nostalgia, que fue símbolo de la memoria vital de tantas personas que han crecido o madurado con sus canciones. Y es que no podía haber un concierto de los Jonas Brothers, aún teniendo en cuenta que en 2023 lanzaron "The Album", sin que interpretasen sus éxitos más iniciales.

El multitudinario concierto de los Jonas Brothers en Lisboa Rock in Rio

Los hermanos de Nueva Jersey, que confesaron no haber tocado nunca en un concierto a una hora tan tardía -eran los últimos de la jornada, comenzando a las 23:45 hora local-, regalaron al público la interpretación de su mítica canción "S.O.S.". Y los gritos se multiplicaban, al más puro y entregado fenómeno fan. Además, apelaron a todos aquellos que fueron en el pasado seguidores de "Camp Rock", película de Disney Channel que impulsó en gran medida al estrellato a los Jonas: interpretaron "Play my music", "Gotta find you" o "Introducing me". No faltaron "When you look me in the eyes", canción que, como aseguraba Nick Jonas, fue la que les hizo tener una repercusión mundial, "Lovebug" o "Sucker", así como versiones variadas que igual daban seña de una falta de repertorio para completar una hora y media de concierto, o que bien era una manera de amenizar el concierto para todos los gustos, algo que nunca falla en un festival donde cada asistente tiene su propio interés y recorrido.

Espectáculo de pirotecnia por el 20 aniversario de Rock in Rio Rock in Rio

Tras un primer fin de semana -el 15 y 16 de junio- con dos carteles que firmaban el "sold out" de la mano de Ed Sheeran o Íñigo Quintero, la segunda parte del Rock in Rio Lisboa 2024 se prepara ahora para un tercer día de entradas agotadas. En la jornada de este domingo y, por tanto, día de cierre de esta edición, serán las mujeres las que lleven la voz cantante. Las 60.000 personas -según cifras aportadas por la organización- que acudieron a los conciertos del sábado serán superadas con creces en cuanto a cantidad este domingo, pues el recinto tiene una capacidad de 80.000 personas. Aitana arranca el día con un concierto en las horas de más calor del día: la artista española, acostumbrada a ofrecer un espectáculo de noche y repleto de luces, se enfrentará al reto de actuar a las 16:00, una nueva manera de acercarnos a su música y su propuesta en el directo. Asimismo, destacan Doja Cat y Camila Cabello, así como completa el cartel el inigualable Ne-Yo.