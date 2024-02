Slayer regresa después de 5 años de descanso

Los fans del metal están de celebración debido a que Slayer, la famosa banda que comenzó su carrera musical en los 80, vuelve inesperadamente a los escenarios. De momento han anunciado que formarán parte de dos festivales en Norteamérica, encabezando ambos. El primero de ellos será el Riot Fest y tendrá lugar del 20 al 22 de septiembre, más tarde también acudirán al Louder Than Life el 27 de ese mismo mes. Este último festival está considerado como uno de los eventos de rock más grandes del país con casi 150 conciertos. Junto a Slayer, también se podrá ver en estos eventos a bandas icónicas como Judas Priest, Mötley Crüe, Korn, Slipknot, entre otras.

La famosa banda de "trash metal" conocida por canciones como "Raining Blood" o "War Ensemble" llevaba en activo desde 1981 cuando decidió retirarse en 2019. Su último concierto fue en Los Ángeles finalizando lo que se pensaba que era su gira de despedida y la última vez que se podría ver a la banda en directo con un tour al que llamaron "The Final Campaign". En España se pudo ver a esta banda por última vez ese mismo año en el festival Resurrection Fest.

Pero los 5 años de ausencia no ha sido lo único que ha hecho que los fans se sorprendieran por su vuelta. El guitarrista Kerry King, uno de los fundadores de la banda, admitió este mismo mes en la promoción de su carrera en solitario que veía poco probable que Slayer volviera a juntarse. A la pregunta de si la banda volvería a salir de gira el guitarrista respondió: "Estoy bastante seguro de que eso no va a suceder", por lo que de momento no hay una vuelta indefinida. Pero King no descartó la posibilidad de dar conciertos sueltos, aunque aún no hay fechas internacionales ni se sabe si España los volverá a ver en directo.