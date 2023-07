The Guapos, unos Beatles melenudos y en castellano, revolucionan el Río Babel

El viaje en el tiempo fue instantáneo. De repente, el rock más puro, sesentero y juvenil se apoderó de cuatro músicos que, vestidos íntegramente de blanco, con pantalones de campana y algún sombrero, desataron las caderas del público a un puro ritmo "beatlemaníaco". Ellos son The Guapos, grupo formado por Adán Jodorowsky, El David Aguilar, Jay de la Cueva y el propio Leiva (a la batería), y quienes anoche revolucionaron Madrid desde uno de los escenarios del Festival Río Babel. Esta banda, según aseguró Leiva en una entrevista, la formó con sus compañeros mexicanos porque "nos moríamos por tener una banda de rock and roll juntos. Recuperar ese espíritu de banda de instituto. Vuelvo a la batería, mi instrumento. Es música para bailar y olvidar las penurias". Y así fue. Con temas como "Soy un guapo", "Objeto sensual", "Boogaloo" o "Mis amigos del rock", la banda -que a pesar de ser de creación reciente, demostró que sus integrantes gozan ya de una gran experiencia en el mundo musical- presentó el álbum debut, "Hey!", así como rindieron homenaje a Tequila o Chuck Berry. Una deliciosa vuelta al rock clásico, con gritos dignos del público de Elvis incluidos, y que, con apenas una hora de música, coronó al grupo como uno de los grandes espectáculos de la primera jornada del Río Babel.

Julieta Venegas se subió al escenario durante la actuación de Sen Senra para interpretar "De ti" Río Babel

Este certamen, que se celebra en la Caja Mágica de Madrid hasta mañana, arrancó acariciando la fortuita bajada de temperaturas, así como con un cartel donde distintos estilos de música se entremezclaron, a la vez que encajaron con un público variado y plural. Quizá fuera Sen Senra quien, tras 31 FAM y Daniel, me estás matando, consolidara el inicio de este primer día de festival: el artista presentó su nuevo álbum, "PO2054AZ (Vol. I)", así como interpretó algunas de sus canciones más icónicas, como "Da igual lo que opine la gente" -con un fantástico coro incluido-, "Ya no te hago falta" o "Nada y nadie". El artista gallego amenizó la tarde en un escenario al que se subió, para interpretar "De ti", junto a Julieta Venegas, cuya actuación le precedió. Y lo de la cantante mexicana fue un sinfín de himnos musicales: no faltaron sus icónicas "Lento", "Limón y sal" y "Andar conmigo". Asimismo, si hay algo claro en el carisma de Venegas, es su compromiso social y su activismo, y el concierto gozó de un importante hilo conductor: la artista realizó un gran homenaje a las mujeres, así como reivindicó la necesidad de luchar contra el machismo y la violencia de género.

La puesta en escena del concierto de Morat fue a lo grande Río Babel

A la complicidad rockanrolera de The Guapos, a la experimentación de Sen Senra y al feminismo de Julieta Venegas, se sumaron, además un Álvaro de Luna que supo animar aún más la fiesta, actuando ante un público abarrotado que acompañó al artista con el mismo entusiasmo que, más tarde, se recibió a Morat. Este grupo colombiano se alzó como el mayor espectáculo de la noche: cantaron un sinfín de canciones, así como regalaron una puesta en escena a lo grande y una actuación que hizo que el concierto, de los más largos de la jornada, se pasara volando.

Y esta celebración de la música española y latinoamericana no acaba aquí, sino que aún tiene por delante más conciertos y shows en su escenario de Babel Comedy, donde grandes monologuistas apuestan por sacar carcajadas a los asistentes. De esta forma, hoy actúan artistas como Guitarricadelafuente, Macaco y, quizá, el plato estrella de esta edición, Juan Luis Guerra, así como el domingo figuran nombres como Bomba Estéreo o Arde Bogotá. Y que nunca pare la música en directo.