Las nominaciones completas de los Goya 2023

En uno de los mejores años de cine español que se recuerdan o al menos más diverso, sensible y talentoso, parece difícil o al menos más complicado que en ocasiones anteriores, decantarse por cualquiera de las propuestas en términos de reconocimientos. Con 17 nominaciones, "As bestas" se erige este año como la película con más opciones, seguida de "Modelo 77", con 16 opciones a galardón. Por su parte, "Alcarràs" y "Cinco lobitos" cuentan con 11 nominaciones cada una, mientras que "Cerdita" y "Los renglones torcidos de Dios" optan a 6 estatuillas cada una. "Alcarràs", de Carla Simón; "As bestas", de Rodrigo Sorogoyen; "Cinco lobitos", de Alauda Ruiz de Azúa; "La Maternal", de Pilar Palomero, y "Modelo 77", de Alberto Rodríguez, se medirán por el Goya a Mejor Película.

El Goya a Mejor Dirección estará entre Carla Simón, por "Alcarràs"; Rodrigo Sorogoyen, por "As bestas"; Pilar Palomero, por "La Maternal"; Carlos Vermut, por "Mantícora", y Alberto Rodríguez, por "Modelo 77". Además, en una edición marcada por la presencia y el reconocimiento del talento femenino en todos los campos (también en los referidos al área de producción), aspiran al Goya a Mejor Actriz Protagonista Marina Foïs, por "As bestas"; Laia Costa, por "Cinco lobitos"; Anna Castillo, por "Girasoles silvestres"; Bárbara Lennie, por "Los renglones torcidos de Dios", y Vicky Luengo, por "Suro".

Por su parte, Denis Ménochet, por "As bestas"; Luis Tosar, por "En los márgenes"; Nacho Sánchez, por "Mantícora"; Javier Gutiérrez, por "Modelo 77", y Miguel Herrán, por "Modelo 77", lucharán por el Goya a Mejor Actor Protagonista. Carlota Pereda, por "Cerdita"; Alauda Ruiz de Azúa, por "Cinco lobitos"; Elena López Riera, por "El agua"; Juan Diego Botto, por "En los márgenes", y Mikel Gurrea, por "Suro", figuran en la categoría de Mejor Dirección Novel. Cabe recordar también que por primera vez, todas las categorías de los premios, cuentan esta vez sí, con cinco nominaciones. Aquí va la lista completa de nominados que más de uno aprovechará para repasar minutos antes de que este sábado, el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla, se pertreche con sus mejores galas para celebrar la ceremonia más importante del cine español.

Mejor película

"Alcarràs"

"As Bestas"

"Cinco lobitos"

"La maternal"

"Modelo 77"

Mejor actor protagonista

Denis Menochet por "As bestas"

Luis Tosar por "En los márgenes"

Nacho Sánchez por "Mantícora"

Javier Gutiérrez por "Modelo 77"

Miguel Herrán por "Modelo 77"

Mejor actriz protagonista

Marina Foïs por "As Bestas"

Laia Costa por "Cinco lobitos"

Anna Castillo por "Girasoles silvestres"

Bárbara Lennie por "Los renglones torcidos de Dios"

Vicky Luengo por "Suro"

Mejor actriz de reparto

Marie Colomb por "As bestas"

Carmen Machi por "Cerdita"

Susi Sánchez por "Cinco Lobitos"

Penélope Cruz por "En los márgenes"

Ángela Cervantes por "La Maternal"

Mejor dirección

Carla Simó por "Alcarrás"

Rodrigo Sorogoyen por "As Bestas"

Pilar Palomero por "La maternal"

Carlos Vermut por "Mantícora"

Alberto Rodríguez por "Modelo 77"

Mejor actor de reparto

Diego Anido por "As bestas"

Luis Zahera por "As bestas"

Ramón Barea por "Cinco Lobitos"

Fernando Tejero por "Modelo 77"

Jesús Carroza por "Modelo 77"

Mejor actor revelación

Albert Bosch por "Alcarràs"

Jordi Pujol Dolcet por "Alcarràs"

Mikel Bustamante por "Cinco Lobitos"

Christian Checa por "En los márgenes"

Telmo Irureta por "La consagración de la primavera"

Mejor actriz revelación

Ana Otín por "Alcarràs"

Laura Galán por "Cerdita"

Luna Pamies por "El agua"

Valeria Sorolla por "La consagración de la primavera"

Zoe Stein por "Mantícora"

Mejor dirección novel

Carlota Pereda por "Cerdita"

Alauda Ruiz de Azúa por "Cinco lobitos"

Elena López Riera por "El agua"

Juan Diego Botto por "En los márgenes"

Mikel Gurrea por "Suro"

Mejor guion original

Arnau Vilaró y Carla Simón por "Alcarràs"

Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen por "As bestas"

Alauda Ruiz de Azúa por "Cinco lobitos"

Carlos Vermut por "Mantícora"

Alberto Rodríguez y Rafael Cobos por "Modelo 77"

Mejor guion adaptado

Carlota Pereda por "Cerdita"

Paul Urkijo Alijo por "Irati"

Guillem Clua y Oriol Paulo por "Los renglones torcidos de Dios"

David Muñoz y Félix Viscarret por "No mires a los ojos"

Fran Araújo, Isa Campo e Isaki Lakuesta por "Un año, una noche"

Mejor película documental

"A las mujeres de España. María Lejárraga" , de Laura Hojman

, de Laura Hojman "El sostre groc (El techo amarillo)" , de Isabel Coixet

, de Isabel Coixet "Labordeta, un hombre sin más" , de Paula Labordeta y Gaizka Urresti

, de Paula Labordeta y Gaizka Urresti "Oswald. El falsificador" , de Kike Maíllo

, de Kike Maíllo "Sintiéndolo mucho", de Fernando León de Aranoa

Mejor película de animación

"Black is Beltza II: Ainhoa"

"Inspector Sun y la maldición de la viuda negra"

"Los demonios de barro"

"Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda"

"Unicorn Wars"

Mejor película iberoamericana

"1976" (Chile)

(Chile) "Argentina, 1985" (Argentina)

(Argentina) "La jauría" (Colombia)

(Colombia) "Noche de fuego" (México)

(México) "Utama" (Bolivia)

Mejor película europea

"Belfast" (Reino Unido)

(Reino Unido) "Fue la mano de Dios" (Italia)

(Italia) "La peor persona del mundo" (Noruega)

(Noruega) "Las ilusiones perdidas" (Francia)

(Francia) "Un pequeño mundo" (Bélgica)

Mejor dirección de fotografía

"Alcarràs"

"As bestas"

"Cinco lobitos"

"Competencia oficial"

"Modelo 77"

Mejor sonido

"Alcarràs"

"As bestas"

"Cinco lobitos"

"Modelo 77"

"Un año, una noche"

Mejor montaje

"Alcarràs"

"As bestas"

"Cinco lobitos"

"Modelo 77"

"Un año, una noche"

Mejores efectos especiales

"13 exorcismos"

"As bestas"

"Irati"

"Malnazidos"

"Modelo 77"

Mejor dirección de arte

"Alcarràs"

"As bestas"

"La piedad"

"Los renglones torcidos de Dios"

"Modelo 77"

Mejor canción original

"En los márgenes" , de Eduardo Cruz y Rozalén ("En los márgenes")

, de Eduardo Cruz y Rozalén ("En los márgenes") "Izena duena bada" , de Aránzazu Calleja, Maite Arroitajauregi y Paul Urkijo Alijo ('Irati')

, de Aránzazu Calleja, Maite Arroitajauregi y Paul Urkijo Alijo ('Irati') "Sintiéndolo mucho" , de Joaquín Sabina y Leiva ('Sintiéndolo mucho')

, de Joaquín Sabina y Leiva ('Sintiéndolo mucho') "Un paraíso en el sur" , de Paloma Peñarrubia Ruiz, Vanesa Benítez Zamora ('La vida chipén')

, de Paloma Peñarrubia Ruiz, Vanesa Benítez Zamora ('La vida chipén') "Batalla", de Joseba Beristain ('Unicorn Wars')

Mejor diseño de vestuario

"As bestas"

"Irati"

"La piedad"

"Los renglones torcidos de Dios"

"Modelo 77"

"Malnazidos"

Mejor maquillaje y peluquería

"As bestas"

"Cerdita"

"La piedad"

"Los renglones torcidos de Dios"

"Modelo 77"

Mejor dirección de producción

"Alcarràs"

"As bestas"

"Cerdita"

"Cinco lobitos"

"Modelo 77"

Mejor música original

"As bestas"

"Irati"

"Las niñas de cristal"

"Los renglones torcidos de Dios"

"Modelo 77"

Mejor cortometraje de ficción

"Arquitectura emocional 1959"

"Chaval"

"Cuerdas"

"La entrega"

"Sorda"

Mejor cortometraje documental

"Dancing with Rosa"

"La gàbia"

"Maldita. A love song to Sarajevo"

"Memoria"

"Trazos del alma"

Mejor cortometraje de animación