Así es “La maternal”, la nueva película de Pilar Palomero

En uno de los años más duros para el cine español, con toda la fuerza de la pandemia dejando los cines vacíos y a los espectadores sin películas, “Las niñas” se convirtió en uno de los fenómenos más importantes de la última década. La película de Pilar Palomero, un coming-of-age maño y ambientado en un colegio de monjas, no solo fue la luz en aquel tiempo de oscuridad, sino que además se convirtió en todo un éxito ganando los Premios Goya a la Mejor Película y a la Mejor Dirección Novel, entre otros. La ópera prima de Palomero, tan tierna y certera en su estudio del comienzo de la adolescencia, anticipaba a una realizadora sensible, pero cerebral, delicada pero decidida en su manera de acercarse a la realidad.

Apenas dos años después, que deberían ser menos si no hubiéramos contado con el condicionante vírico, Palomero vuelve a la dirección con “La maternal”. En ella seguimos a Carla (interpretada por la joven Carla Quílez, premio en el Festival de San Sebastián por su papel), una niña a la que le apasionan dos cosas: bailar y pasar el día con sus amigos. Su madre, una Ángela Cervantes en estado de gracia y candidata a todo en la temporada de premios, intenta sacar a ambas adelante, hasta que el embarazo repentino y no deseado de la niña las separará. En la película, que se estrena este viernes 18 de noviembre, Palomero retrata el embarazo adolescente desde la intención de no juzgar, de acercarse a las historias reales y, sobre todo, desde ese fin de la inconsciencia que tantos aplausos ha levantado allá donde se ha podido ver el filme.

Este domingo día 13, con motivo del #DiaDelCineEuropeo, tendremos un preestreno multitudinario de #LaMaternal con coloquio posterior con #PilarPalomero 💜✨



Consigue tu entrada aquí: https://t.co/PYnoByKWZo pic.twitter.com/56OwVefitm — BTEAM Pictures (@BTeamPictures) November 11, 2022

Unos días antes del estreno, este mismo domingo 13 de noviembre, el filme podrá disfrutarse en varias ciudades de España, con un coloquio posterior con la realizadora y con motivo del Día del Cine Europeo. Con un reparto que completan actores y actrices no profesionales, además de la experiencia de Olga Hueso o Rubén Martínez, “La maternal” se antoja la consagración de Palomero como una de las voces más importantes de nuestro panorama cinematográfico. Superada la maldición de la segunda película y con otro proyecto ya en desarrollo, no parece que esta temporada de premios (con los Premios Forqué ya en el horizonte, el próximo 17 de diciembre) vaya a ser la última en la que veamos a la directora.