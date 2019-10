Plácido Domingo: siempre le quedará Europa

Aplausos y más aplausos. Al grito de "¡Bravo!", gran ovación y reconocimiento por su trabajo. El tenor recibió anoche varios minutos de aplausos en la Ópera de Zúrich tras su interpretación de Nabucco en la ópera homónima de Giuseppe Verdi. Se trata de su primera actuación en un escenario europeo desde que le acusaron por abuso sexual y, en lugar de haber sido juzgado por lo personal, fue valorado por su talento profesional.

Recientemente, el tenor renunció a actuar en el Metropolitan Ópera de Nueva York, así como a su cargo como director de la Ópera de Los Ángeles. Sin embargo, ha decidido no faltar a sus citas europeas y no se ha equivocado, pues anoche la respuesta del público ante su interpretación fue reconfortante. Domingo se mostró satisfecho, haciendo reverencias durante los minutos de aplausos tanto al público como al resto del reparto. Y es que, aunque un portavoz de la ópera suiza señaló que la acusación del tenor se la toman "muy en serio", prefieren "respetar la presunción de inocencia".

La Ópera de Zúrich argumenta que "no hemos recibido ningún informe negativo", ya sea de los "confidentes internos o de la unidad de especialistas externos para acoso y hostigamiento". Por tanto, y por no haber pasado aún el cantante por delante de ningún tribunal, el espacio destaca que "las investigaciones formales aún están en curso y no se ha producido ningún resultado". Asimismo, en cuanto al público y según informa EFE, una mujer viajó desde China específicamente para ver actuar al cantante: "Es una inspiración para mucha gente, ha ayudado a los jóvenes de mi generación y no creo ninguna de las acusaciones que le han lanzado", afirmó.

Domingo continuará con sus actuaciones a este lado del Atlántico: el próximo jueves actuará en concierto en Moscú, así como interpretará a "Macbeth" en Viena el 25 y 28 de octubre y el 1 de noviembre. Asimismo, pasará por Alemania e Italia en concierto (27 de noviembre y 15 de diciembre, respectivamente), así como por España: el tenor interpretará "Nabucco" en el Palau de les Arts de Valencia el 2, 5, 8 y 11 de diciembre. Mientras continúan sus problemas en Estados Unidos, el tenor continúa con su gira por el mundo y confiando en que, visto lo visto, siempre le quedará Europa.