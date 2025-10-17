Reeditan el carné de lectura de Oscar Wilde 130 años después de cancelárselo por homosexual

La Biblioteca Británica ha homenajeado al escritor irlandés Oscar Wilde (1854-1900) al reeditar simbólicamente su carné de lector cuando se cumplen 130 años desde que le revocasen el original tras su condena por mantener relaciones homosexuales.

El célebre novelista y dramaturgo, autor de obras como 'El retrato de Dorian Gray' (1890), fue excluido de la sala de lectura del Museo Británico, hoy conocida como la Biblioteca Británica ('British Library'), en 1895, tras ser juzgado y condenado por "indecencia grave" entre hombres, que entonces era considerado delito y le obligó a pasar dos años de prisión y trabajos forzados.

'Después de Oscar'

Este jueves, día en el que Wilde cumpliría 171 años, el único nieto del escritor irlandés, Merlin Holland, recogió formalmente el pase físico de su abuelo en un evento en la Biblioteca Británica en el que también presentó su libro 'Después de Oscar', donde explora el ascenso y la caída del autor.

De acuerdo con la imagen publicada por la British Library, en el nuevo carné de lector se puede leer el nombre y apellidos de Wilde y utiliza la fecha de su muerte, el 30 de noviembre del 1900, como su fecha simbólica de caducidad.

"La devolución de su entrada es un hermoso gesto de perdón y estoy seguro de que se sentirá conmovido y feliz", dijo Holland en un comunicado previo al acto de este jueves.

En este sentido, comentó que cuando se le canceló la entrada a la biblioteca, Wilde ya llevaba varias semanas en prisión, por lo que fue una "suerte" que nunca llegase a enterarse.

Cosa de los patronos

"Sentir que una de las mejores bibliotecas del mundo le había prohibido el acceso a los libros, igual que la ley que le había prohibido la vida cotidiana, solo habría aumentado su sufrimiento", agregó.

A finales de junio, la Biblioteca Británica anunció que planeaba restituir este año el carné de Wilde, en el marco del 130 aniversario de su exclusión formal y con motivo del mes del Orgullo LGTBI+.

En los archivos de la British Library del día 15 de junio de 1895 se puede leer: "Los patronos han decidido que el señor Oscar Wilde, admitido como lector en 1879 y sentenciado en la Corte Criminal Central el 25 de mayo a dos años de prisión y trabajos forzados, sea excluido del futuro uso de las salas de lectura del Museo".

La presidenta de la junta de la Biblioteca Británica, Carol Black, afirmó que, con el homenaje que se materializó este jueves, esperaban "no solo honrar la memoria de Wilde, sino también reconocer las injusticias y el inmenso sufrimiento que enfrentó como resultado de su condena".