La Reina Letizia, cinéfila de excepción en la visita de Martin Scorsese

No es la primera vez y, seguro, no será la última que veamos a la Reina Letizia en un evento cinéfilo. Su Majestad, ante el encuentro que mantuvieron este viernes el maestro Martin Scorsese y Rodrigo Cortés, se situó en primera fila como una oyente apasionada más, en una cita que no constaba en la agenda oficial de Casa Real. Puntual y arropada por fuertes medidas de seguridad, Letizia escuchó atenta al director de "El rey de la comedia" o "Taxi Driver", mientras desgranaba su último proyecto, "Los asesinos de la luna", ante muchos de los votantes españoles de los inminentes Premios Oscar.

Aficionada a la cultura, Letizia siempre ha mostrado especial interés por el cine. Y es que, de hecho, hace unos días, los reyes eran "cazados" a la entrada de los Cines Renoir Princesa, en pleno centro de Madrid, mientras acudían a ver "Pobres criaturas", la última creación del director griego Yorgos Lanthimos. Y también, hace unos años, fueron varios los titulares de Prensa acerca de la educación cinéfila que la otrora periodista dedicaba a las infantas, en especial por la afición de Leonor a las películas de Akira Kurosawa.

En el historial y la hemeroteca, también quedará el encuentro de Su Majestad con la multi-premiada actriz Meryl Streep, en los pasados Premios Princesa de Asturias. Dicho episodio sucedía al último apoyo de Letizia al Festival Atlántida, celebrado anualmente en las Islas Baleares por la plataforma Filmin y al que acude de manera puntual, mostrándose al lado de la cultura incluso en los meses veraniegos.