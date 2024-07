Salen a la luz vídeos de Francis Ford Coppola abrazando y besando a extras de "Megalópolis"

A dos meses del estreno de “Megalopolis”, los problemas se le acumulan a Francis Ford Coppola. Según informa "Variety", han surgido videos del director intentando besar a varias mujeres que ejercían de extras en el set de su ambiciosa película de ciencia ficción. "Variety" obtuvo dos videos, filmados por un miembro del equipo durante la grabación de una escena en un club nocturno bacanal. Dos fuentes indicaron que Coppola actuaba con impunidad en el set. A diferencia de las producciones tradicionales, Coppola financió los 120 millones de dólares del presupuesto, por lo que no existían los controles habituales. Los videos corroboran un informe de "The Guardian", que afirma que Coppola, de 85 años, intentó besar a algunas de las extras topless y con poca ropa, diciéndoles que “intentaba ponerlas en ambiente”. Esta escena, protagonizada por Nathalie Emmanuel, se rodó el 14 de febrero de 2023 en el Tabernáculo de Atlanta.

Las fuentes describen el comportamiento de Coppola como poco profesional. Un testigo del rodaje estimó que entre 150 y 200 personas estaban presentes cuando el director comenzó a dirigir la escena. Coppola se levantaba repetidamente para abrazar y besar a varias mujeres, lo que interrumpía la grabación. Esto fue descrito como inusual por el testigo, quien añadió que nunca había visto a ningún director tocar a un actor en el set. Tras varias tomas, Coppola se disculpó públicamente por su comportamiento, diciendo que lo hacía solo por su placer. Un portavoz de Coppola declinó comentar sobre los videos y las acusaciones, aunque una fuente cercana al director destacó que, a pesar de la muerte de su esposa Eleanor en abril, “Megalopolis” se completó a tiempo y dentro del presupuesto.

El equipo de Coppola proporcionó declaraciones de dos personas involucradas en la producción. Darren Demetre, productor ejecutivo de “Megalopolis”, mencionó que durante dos días de rodaje de una escena de club estilo Studio 54, Coppola dio abrazos y besos en la mejilla para establecer el ambiente del lugar. Mariela Comitini, primera asistente de dirección, describió trabajar con Coppola como “un honor”, destacando el ambiente positivo y profesional que creó en el set. Sin embargo, otras fuentes contradicen esta versión, señalando que el comportamiento de Coppola causó incomodidad entre los miembros del equipo, quienes no se sintieron en libertad de objetar debido al control total del director sobre la producción.

El hecho de que Coppola financiara la película significó que no había un departamento de recursos humanos para mediar en la situación. Samantha McDonald y Ashley Anderson, las coordinadoras de intimidad, no estuvieron presentes durante la escena del club nocturno. McDonald explicó que no podía comentar por qué no fueron llamadas ese día específico. Un miembro del equipo recordó que días después de la grabación, los altos cargos recordaron al equipo que no estaban autorizados a compartir grabaciones tras bastidores debido a acuerdos de confidencialidad firmados. Yarit Dor, una coordinadora de intimidad experimentada, señaló que la situación descrita era altamente inusual y recomendó tener más de un coordinador para escenas con desnudos.