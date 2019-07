Santiago Segura: "No echo en falta a Torrente"

Está a punto de estrenar (el 2 de agosto) su nueva película «Padre no hay más que uno». Hace un parón en la promoción para atendernos y confiesa que le apetecía rodar una comedia «menos cerda y descarnada». Cree que un film sobre la política actual «no tendría potencial». Desvela que si el personaje de Torrente pudiese votar; no lo haría. «Estaría más interesado en colaborar con un nuevo golpe de estado».

¿Usted a la hora de afrontar una situación se va por los «cerros de Úbeda» o como dice su película lo hace «sin rodeos»?

Soy mas de ir directamente, pero vamos que lo de los cerros de Úbeda también debe de tener su encanto porque la gente se va por ahí bastante.

Pero, usted, persona, y no cineasta, ¿a qué le da rodeos?

Ya le digo que soy más bien de enfrentarme a las cosas, aunque muchos conflictos merecen ser rodeados antes que pasarlos por encima o meterse de lleno en ellos.

Ha dado la sorpresa y ha incorporado a sus hijas en «Padre no hay más que uno», ¿es fácil rodar junto a su familia?

A mí me ha resultado muy sencillo, creo que es de las experiencias más agradables que he tenido, rodar con ellas y con los otros niños, Carlos, Luna y Martina. Puede que se lo tomaran como un juego, pero les pasa como a mí, que me gusta jugar muy en serio.

Será la primera vez que sus hijas vean una película suya. ¿Quería hacer un largometraje para toda la familia?

Sí, lo cierto es que me apetecía hacer una película para todos los públicos, una comedia divertida, más costumbrista y agradable, menos negra y brutal, menos cerda y descarnada.

¿Puede ocuparse papá de todo?

Dicen que poder es querer, pero yo no lo tengo tan claro.

¿A Santiago Segura le falta un «Torrente VI»?

Yo desde luego no lo echo en falta, y además no tengo ningún problema, si alguna vez lo hago, no tengo más que hacerlo.

Usted arranca risas a rabiar entre sus seguidores. Alguien tan activo, no puede ser tan diferente cuando se quita el «traje» de productor y abre la puerta de su casa...

Intento hacer reír también a mis hijas, pero por el método mas seguro y directo, que es el de las cosquillas.

¿Dónde está el límite del humor?

En el umbral del dolor.

¿Al sentido del humor como se le conquista?

Con mucha observación y dedicación.

¿Cómo se mueve un director de cine por Madrid Central?

Un director de cine no sé, yo con la bicicleta del Ayuntamiento, una maravilla, además eléctricas, no contaminas ni sudas la camiseta.

¿Qué es más fácil preparar una receta de cocina o rodar una película?

Depende de la receta y de la película. Es más complicado hacer una buena receta que una mala película, y viceversa.

¿Qué plato representaría a Torrente?

Oreja de cerdo a la plancha con porras, es lo primero que se come al salir de prisión en «Torrente V» y tuve que probarlo. Lo peor es que no estaba tan mal la combinación...

¿Tiene previsto hacer algún thriller o drama? No entra en mis planes de momento, pero una comedia de terror si que me gustaría.

La situación política actual, de bloqueo, bajo la sombra de unas nuevas elecciones... ¿Se merece una película?

A priori, como película no le veo potencial.

¿Un drama, quizá?

El drama ya está, efectivamente lo complicado sería verle el lado cómico a algo tan patético.

¿A qué político daría un papel en sus películas?

A Miguel Ángel Revilla.

¿Existe en España un «brazo tonto de la ley»?

Seguro que más de uno.

Si el personaje de Torrente pudiese votar... ¿Por qué partido se decantaría?

Este ser no puede votar, no esta ni siquiera empadronado. Si hubiese podido, no lo habría hecho. El proceso democrático no va con él. Estaría más interesado en colaborar con un nuevo golpe de Estado.