Taylor Swift irrumpe en la campaña electoral argentina

Taylor Swift se ha colado de lleno en la campaña electoral argentina sin pretenderlo. La artista estadounidense, que la próxima semana ofrecerá tres conciertos en Buenos Aires de su gira "The Eras Tour" se ha convertido en la protagonista de una polémica después de que un diputado socialista propusiera nombrar a la estadounidense huésped de honor de la capital argentina, iniciativa que se encontró con el rechazo frontal del economista y candidato a presidenteJavier Milei. La propuesta fue aprobada después de una tormenta política y en redes sociales.

Sin embargo, este enfrentamiento no es nuevo: hace una semana, un grupo de "swifties" argentinos pidió no votar por Milei en las elecciones del próximo 19 de noviembre frente al oficialista Sergio Massa y comparó al polémico aspirante a ocupar la Casa Rosada con el exmandatario de Estados Unidos Donald Trump, al que Swift ha mostrado en varias ocasiones su rechazo. Los fans de Taylor Swift no son la única comunidad de seguidores que ha expresado su rechazo a Milei; lo mismo hicieron algunos fieles a la banda de pop coreana BTS, enfrentados con la candidata a vicepresidenta que lo acompaña, la abogada Victoria Villarruel.

La capital porteña le otorgará a la cantante una medalla y un diploma por ser "una artista íntegra, una referente y una líder musical con un fuerte compromiso con causas sociales y políticas como el feminismo". Este reconocimiento ya lo habían obtenido otros artistas como el músico Roger Waters y por los actores Liza Minnelli y Tom Cruise.

Swift es una de las cantantes más populares del mundo y sus conciertos generan beneficios millonarios por donde pasa, hasta el punto en que se ha acuñado de acuñar el neologismo "swiftonomics" para tratar de explicar todas las facetas de este fenómeno que va mucho más allá de lo artístico. La estadounidense actuará en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, la cancha del club de fútbol River Plate, en tres fechas consecutivas: el 9, el 10 y el 11 de noviembre.

Las entradas para los tres conciertos se agotaron en pocas horas y algunos fanáticos de Swift llevan alrededor de cinco meses acampados a las puertas del estadio para lograr posicionarse en las primeras filas del Monumental. La gira "The Eras Tour" sólo pasará por tres países latinoamericanos: México, donde actuó en agosto; Argentina y Brasil, donde protagonizará seis conciertos en Río de Janeiro y São Paulo.