Gran Hotel de las Reinas: un todo incluido de diversidad y talento

Bienvenidos al Gran Hotel de las Reinas. En este lugar nadie pasa desapercibido, y tampoco es que pueda presumir de silencio o calma. Más bien, es un alojamiento que ofrece música, bailes, coronas, pelucas, voces, pezoneras, tacones con plataforma, tablaos flamencos, tarot, humor, maquillaje y desparpajo. Un hotel ambulante, singular, incluso único, que el año pasado contó con multitud de huéspedes y que volverá a recorrer las ciudades de España en búsqueda de nuevos éxitos. Ayer el Teatro Calderón de Madrid acogió la premiere de «Gran Hotel de las Reinas», espectáculo drag número uno en España y gira consecuente del icónico programa de Atresplayer Premium «Drag Race». Un pistoletazo de salida a una gira que durará unos seis meses, y que recorrerá más ciudades con más funciones que la edición anterior.

El hilo conductor de este espectáculo cabalga entre la inclusión y el talento. Sharonne, Estrella Xtravaganza, Onyx, Marina, Ariel Rec, Drag Sethlas, Marisa Prisa, Jota Carajota, Samantha Ballentines, Juriji der Klee, Venedita von Däsh y Diamante Merybrown fueron las reinas que actuaron ayer en dicho escenario acompañadas de Supremme Deluxe como maestra de ceremonias –la alter ego de RuPaul en España que también presenta «Drag Race» y es jurado junto a los Javis y Ana Locking–, así como Paca la Piraña volvió a jugar el papel de trabajadora del hotel. “Quienes hayan seguido ‘Drag Race’ comprobarán que hay mucho talento, y quienes no lo van a disfrutar igualmente. Esta edición viene fuerte, tanto las huéspedes como el servicio son gente que tienen muy claro lo que quieren ofrecer al público. Cuando el artista tiene propuesta, el espectáculo crece”, explicaba a LA RAZÓN Supremme Deluxe, unos minutos antes de que comenzase la premiere.

Las tres horas de espectáculo estuvieron cargadas de carcajadas, sorpresas, luces y brillos, y así permanecerán en el teatro madrileño hasta el 31 de julio. “Aquí todo el mundo es bienvenido. Ofrecemos un ambiente relajado y libre, donde cualquiera que venga lo va a pasar bien”, apunta Supremme, “todo desde la convivencia y la inclusión”. Y es que los espectadores pudieron disfrutar de todo tipo de conceptos drag que apelan a una atractiva y cautivadora expresión del arte: en el caso de Jota Carajota, la actuación hizo homenaje al flamenco, así como Marisa Prisa bailó en honor a su tierra natal, en especial a las mujeres de Galicia.

Concursantes de la última edición de "Drag Race España" y protagonistas de la gira Gran Hotel de las Reinas FOTO: Atresmedia

Por su parte, Veneditta von Däsh planteó “un recorrido por el erotismo, por el burlesque, desde el pasado a la evolución de cosas más modernas. En ‘Drag Race’ se han visto de mí cosas que ni yo esperaba, me sorprendí a mí misma, así que en este show me he centrado más en lo que suelo hacer”, explica a este diario, y asegura que pretende dejar claro al público “que soy súper sexy, que puedo desprender muchísima feminidad y erotismo a pesar de mi barba”. Y es que un punto en común de estas reinas, además del diversificado talento, es el placer compartido de expresar sus propias pasiones. La ganadora de esta edición del programa de Atresplayer, Sharonne, afirmaba que “tenía ganas de hacer algo salvaje, y mis creaciones recorren cantantes como Chaka Khan o Whitney Houston. Siempre voy bebiendo de su legado. Canto y bailo, iré un poco ahogada, pero no importa, porque estás ofreciendo un reto y eso la gente lo agradece”.

Celebrar y reivindicar

Qué mejor manera de estrenar esta ambiciosa gira que en vísperas del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Supremme Deluxe, quien dio el pregón en Madrid de las fiestas de 2021, nos explica que “para mí el orgullo es todo el año y todo el tiempo. Está bien que haya fechas para reivindicar, porque queda mucho por hacer. Siempre digo que no nos relajemos, que aquí podemos estar en una mejor situación, pero aún hay países donde te pueden condenar a muerte por ser homosexual. En el momento en que alguien recibe una agresión, el Día del Orgullo sigue teniendo sentido. Hay que celebrar lo conseguido y reivindicar, pero debe ser todo el año. No debemos bajar la guardia ni relajarnos”.

Este mensaje de fiesta entremezclada con el humor y el arte recorrerá todo el país, desde grandes ciudades hasta lugares menores, de los que esperan igual reconocimiento y acogida. Una vez ofrezcan este todo incluido de inclusión y talento en el Calderón de Madrid, el hotel se trasladará a Torremolinos, para más tarde dirigirse a Alicante, Barcelona, Las Palmas, Vigo, Badajoz, Valladolid, Cartagena, Valencia, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, La Coruña, Palma de Mallorca y Almería.