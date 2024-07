Habla Lesly Guadalupe, la bailarina "conflictiva" de Nacho Cano

El martes pasado en rueda de Prensa, el productor musical Nacho Cano señaló a una de sus bailarinas como detonante de la situación que ahora están viviendo él y los integrantes del musical "Malinche": "una joven conflictiva que fue expulsada por no cumplir las reglas de la convivencia", confirmó a LA RAZÓN el abogado de Malinche, Alonso Morgado. "Se le ofreció hasta tres veces un billete de avión para que pudiese regresar, pero se negó". La joven, Lesly Guadalupe Orellana, de 28 años, ha dado su versión en varias cadenas de televisión. El jueves relató detalladamente en el programa "TardeAR" su experiencia en la escuela Malinche desde octubre de 2023, cuando Malinche organizó un proceso de selección en cuatro ciudades de México. Buscaban veinte personas para venir a España "como becados a estudiar en la mejor escuela de artes de Madrid".

El embajador de Mexico entrega a Nacho Cano las becas estudio a los artistas mexicanos del musical Malinche / Alberto R. Roldán Fotógrafos

La denunciante había trabajado en 2014 en "Hoy no me puedo levantar" y no quiso desaprovechar la oportunidad de trabajar con su ídolo, Nacho Cano. "En noviembre me llaman para decirme que estoy seleccionada. Lo primero que me dijeron es que vendríamos en enero, pero más tarde me avisan de que será a mediados de diciembre porque Nacho nos quería tener cuanto antes. Nos daban la información a cuentagotas. Nos enterábamos de que volaríamos el 2 de diciembre siete días antes".

Según su versión, no hubo una reunión previa para prsentar el proyecto. Desde la organización del viaje les advirtieron a los seleccionados que "venían como turistas" y les pidieron que "en la aduana no nos conocíamos entre nosotros". Cada artista cobraría 300 euros al mes por una jornada extendida entre las siete de la mañana y las seis de la tarde, de lunes a sábado. "Íbamos a venir como becados, pero nunca hubo contrato ni papeles de estudiante".

Los 18 compañeros seleccionados llegaron a un hostal en habitaciones de cuatro y con una nevera común para todos, lo que, según su versión, originó su malestar y "el único conflicto que tuvo" mientras trabajó para Cano. "Las últimas chicas en llegar hicieron su compra y no cabían las cosas y yo me quejé, ese fue mi único problema. Escuché también que había mostrado indiferencia con mis compañeros. Yo el primer fin de semana que estábamos aquí, ellos se organizaron para ir a una discoteca, pero para mí esto era superprofesional y no quise ir".

Frente a su narrativa, desde Malinche recuerdan que en sus redes sociales la denunciante transmitía una imagen que contrasta con lo que ahora cuenta y aseguran que "la trataban como a una reina".

En cuanto al motivo del despido, la joven expresó en este mismo programa "que es un tema delicado del que no le gustaría hablar públicamente", que vio "algo personal de Nacho que no debí ver". Y fue más allá: "Yo nunca he puesto denuncias por acoso sexual. Lo más que me dijo fue que mi maquillaje y peinado era chulo, aunque lo dijo delante de mis compañeros y me hizo sentir incómoda por su reacción, que fue como de celos. Yo no digo que Nacho me haya acosado sexualmente ni que me haya sentido violentada".

Un día después, una trabajadora le pidió que volviese con ella hasta el hostal, donde le dijeron que estaba despedida porque el programa era "un docurreality en el que los participantes salen de un día a otro y que yo era el rival más débil". La joven asegura que en ese momento no le dejaron salir del hostal. "Quería llamar a mi madre para organizarme, porque me obligaban a volverme a México, pero no me dejaron. Me generó mucha tensión, porque una cosa es que no me dieran un buen argumento para despedirme y otra que me encierren. Creo que las prisas fueron por lo que vi", insiste.

Eso que dice que vio "fue en un lugar público, en una discoteca. Lo que vi no lo hablé con nadie, porque no me interesaba y es algo del ámbito personal y privado de este señor. Tal vez lo que vi era un secreto a voces y yo, como era una nueva integrante, había cosas de las que todavía no nos podíamos enterar".

El 11 de enero, Orellana fue a la comisaría a denunciar los hechos. "La puse por instinto de supervivencia. Puse en conocimiento los hechos y aporté las pruebas. Para mí fue un shock y me siento muy agradecida de haber sido escuchada, y más en otro país. No me volví a México porque vine con un fin, y ya que estoy involucrada en este asunto me gustaría que se hiciera justicia".