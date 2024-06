Isamay Benavente: «La zarzuela debe dialogar con el público actual, hay que mirarla con ojos de hoy»

Dice Isamay Benavente (La Línea de la Concepción, Cádiz, 1965) que se ha integrado muy bien en Madrid, «mi adaptación ha sido suave, solía venir mucho a ver espectáculos», pero en algunas cosas sigue echando de menos Jerez, donde vivía, «ese olor a azahar que en febrero y marzo inunda la ciudad». Su labor allí al frente del Teatro Villamarta y como presidenta de Ópera XXI fueron avales para que su proyecto fuese elegido entre otras 25 candidaturas y pasar así a ser la primera directora artística del Teatro de la Zarzuela desde su inauguración en 1856. En su despacho, al que ya ha dado su toque personal, Benavente nos habla de la nueva temporada que acaba de presentar llena de energía y muy ilusionada porque, antes de ser la nueva regidora, se declara «una friki de la zarzuela, un género que me apasiona, y por eso vivo como un privilegio dirigir un lugar dedicado a ella». Su aterrizaje se produjo en noviembre: «Fue muy positivo incorporarme con algo de antelación, porque me ha dado tiempo para ver al teatro funcionar y conocer a la gente mientras iba poniendo en marcha mi primer proyecto; me gustan los entresijos, estar en los ensayos y con los artistas viendo cómo se cuece un espectáculo y cómo crece».

¿Es consciente de que está haciendo historia?

Supongo que lo dice por ser mujer y la primera que dirige este teatro, pero a mí me gustaría que empezara a ser normal que lideremos algunos espacios escénicos. En nuestro encuentro con Ópera Latinoamericana me llamó la atención que hay bastantes más mujeres dirigiendo teatros de ópera allí. En España tenemos muchas y muy buenas en la gestión cultural en una segunda línea, digamos, pero está costando dar el salto a esa primera línea.

Desde una postura continuista dijo querer «abrazar» el proyecto y el género y dar una vueltecita de tuerca.

Sí, aunque tiene tantas posibilidades que es muy difícil abarcarlo por completo. Debo poner en valor a todos mis antecesores, que aportaron su sello para engrandecerlo. Cada uno ha hecho algo diferente que lo ha enriquecido. Yo quiero continuar esa línea, que siga siendo un teatro escaparate con lo mejor de nuestra lírica, con grandes producciones, con las mejores voces y directores defendiendo nuestro patrimonio lírico y aumentándolo, recuperar lazos con Latinoamérica y difundir más la zarzuela por el territorio nacional e internacional. En todo eso voy a arremangarme.

¿Por qué eligió al maestro José Miguel Pérez-Sierra para este periplo?

No nos conocíamos previamente, aunque he seguido su carrera. Le llamé para Jerez y no pudimos coincidir, pero me parecía el perfil adecuado porque conocía muy bien a la orquesta (ORCAM), había dirigido en la casa y tiene una vinculación sentimental y emocional con ésta y con el género y, además, está llevando la zarzuela por el mundo.

Apuesta por el gran repertorio, aunque también desea transitar por los distintos géneros que encierra la zarzuela.

Claro, abrir el abanico, por eso he programado un proyecto en torno a la tonadilla escénica, que es parte del origen de nuestro género, y he querido comenzar con uno de los compositores fundacionales como es Arrieta. La zarzuela tiene tanta diversidad y riqueza que sería estúpido no aprovecharla, creo que hay que mostrar toda esa paleta de colores, que el público pueda divertirse con el género chico, con una opereta ligera y frívola o con un gran drama, pero sin renunciar al gran repertorio. Cada temporada debe haber uno o dos «best seller», como yo digo, aunque se hagan cosas más nuevas o singulares.

¿Quiere seguir desempolvando piezas olvidadas?

Por supuesto; de hecho, ya tengo en marcha una recuperación que va a dar mucho que hablar para mi segunda temporada, pero de momento no puedo contarlo. Lo que ocurre es que hace falta tiempo para ponerla en marcha, necesita una revisión musicológica, preparar las partituras, revisar el libreto y, luego, buscar un reparto que se lo prepare, porque en estos casos no hay referencias, todo el mundo parte de cero y eso conlleva tiempo.

¿La zarzuela necesita, entonces, renovarse?

Como todas las artes escénicas, yo pienso que es un género vivo a pesar de ser esta una opinión controvertida porque hay gente que piensa que ya no, pero sigue habiendo creación lírica y se siguen haciendo zarzuelas porque es un género que nos cuenta, y muy bien. Tiene un pasado y una historia, pero debe dialogar con el público actual, hay que mirarla con ojos de hoy. «La verbena de la Paloma» recién estrenada, es un ejemplo, se ha mirado con cariño, se ha hecho con respeto, pero también se ha modernizado un poco. Como el teatro clásico, hay que actualizarla y refrescarla, y como público se debe ser flexible y dejarse sorprender siempre que se respete la esencia del texto y de la música.

¿En su proyecto está expandirla internacionalmente, en especial, hacia América?

Compartimos lengua y eso lo hace más fácil, pero también una cultura común, conocen la zarzuela porque la han cantado sus padres y sus abuelos, la han oído desde pequeños. Estoy empeñada en estrechar lazos con los países latinoamericanos con los que nos une un pasado y una memoria sentimental común, hay que recuperar esos lazos y enseñarles todo lo que el género nos puede mostrar hoy. Es mi prioridad, pero no solo eso, yo quiero mirar a Europa, y si aquí hacemos «El murciélago» por qué no vamos a llevar una opereta o una zarzuela barroca a París, existen teatros singulares con un repertorio de gran raigambre popular como nosotros, así la Opéra-Comique, y creo que tenemos posibilidades de hacer cosas con ellos.

¿Ayudaría que fuese declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad?

Estoy convencida de que ese sello de calidad de la Unesco nos vendría muy bien, quiero empezar a realizar acciones que lo apoyen, actividades complementarias, presentaciones, mesas de expertos... Debemos apoyar ese camino como teatro símbolo de la zarzuela. Dicho reconocimiento supone un espaldarazo que nos daría una visibilidad internacional importantísima.

¿Y quiere que esta sea la casa de la danza?

Sí, potenciarla en su relación musical e histórica con la zarzuela, creo que todo teatro lírico que se precie debe tener a la danza asociada. Junto a la Compañía Nacional de Danza y al Ballet Nacional, con dos espectáculos impresionantes, tendremos dos lideradas por mujeres, Rafaela Carrasco y Úrsula López, una revisa el baile de la mujer y otra el del hombre del siglo XX. Además, ahora hay una generación maravillosa y ya estoy viendo cosas para la segunda temporada.

¿Le damos a la zarzuela el sitio que merece, como hacen otros países con lo suyo?

No, somos muy ingratos con nuestros artistas y nuestro patrimonio como país; en ese sentido nos queda un camino por recorrer, como ya han hecho Francia o Italia poniendo en valor su patrimonio, obras, directores, artistas… Ellos iniciaron este trayecto hace 30 años, pero a nosotros aún nos queda, en España tenemos prejuicios todavía con las artes de raigambre popular, como la zarzuela, la copla o el flamenco, que son tachados de antiguos y casposos o de ser para viejos. La zarzuela es para gente de 0 a 99 años, hay que desterrar el tópico de que se trata de algo que no nos toca y ponerla en valor, cuidarla y enriquecerla.

Dígale a un joven por qué tiene que ir a ver zarzuela.

Porque habla de ellos, aunque no lo saben, somos nosotros, cómo nos contamos, es nuestro musical. El Proyecto Zarza es maravilloso porque está hecho por ellos y habla de ellos.