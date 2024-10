Noche de Brujas en los teatros

En una época en la que Halloween parece imponer su dominio en el acervo cultural de todo Occidente, el Centro Cultural de la Villa ha decidido convertirse en un modesto pero valioso espacio para la resistencia recuperando los textos y los autores españoles que más ligados están al Día de Todos los Santos.

Desde luego, pocas obras de teatro podrán encontrarse en ninguna parte del mundo que tengan una vinculación tan directa con esta festividad como nuestro 'Don Juan Tenorio'. Estrenada por primera vez en marzo de 1844 en el Teatro del Príncipe (hoy Teatro Español), la dispar reacción que provocó en la crítica del momento no impidió que el público quedase prendado para siempre de esta historia, sobre la maldad, el arrepentimiento por medio del amor y la salvación, que el mismo José Zorrilla definió como un “drama religioso-fantástico”. Tanto gustó que ese mismo año, en virtud del protagonismo que tienen los muertos en la trama, la obra se reestrenó el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, dando comienzo así a una tradición que, mucho antes de que el Teatro Español la abandonase, ya se había extendido por innumerables lugares y coliseos dentro y fuera de nuestras fronteras. Sin alejarnos demasiado de Madrid, encontramos un ejemplo palmario de esa peregrinación zorrillesca en el ya clásico 'Don Juan en Alcalá', una representación itinerante por la ciudad de Cervantes que cumplirá esta semana 38 ediciones y que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2018.

A la vez que eso ocurra en Alcalá de Henares, el Teatro Fernán Gómez estará recuperando en la capital un acontecimiento cultural que trasciende lo estrictamente teatral. Ignacio García será el encargado de dirigir, desde el jueves hasta el sábado, una dramatización o semimontado del 'Tenorio' (los actores tendrán el libreto en la mano) con un elenco casi de ensueño: Manuela Velasco, Carles Francino, Chema León, Mario Gas, Joaquín Notario, Juanma Cifuentes, Pepe Viyuela, Diana Palazón, Vicky Peña, Chema Ruiz, Juanma Navas, Chema de Miguel, Javier Gallardo, Cecilia Solaguren, María José Alfonso e Irene Aguilar; acompañados por la arpista Sara Águeda, la cantante Elena Aranoa y, por si fuera poco, el coro infantil de la Escolanía del Escorial.

Gran conocedor del teatro y la cultura en buena parte de Latinoamérica, Ignacio García defiende el valor universal que tiene la obra: “Cuando Zorrilla dirigió por primera y única vez el 'Tenorio', en México (el emperador Maximiliano, gran admirador del escritor vallisoletano, lo había nombrado allí poeta áulico y director del Teatro Nacional), el éxito fue enorme, igual que aquí; pero no como consecuencia de una invasión colonialista. Lo que pasó es que el pueblo mexicano identificó enseguida lo que ocurre en la segunda parte, cuando don Juan invita al comendador a cenar, con sus propios mitos prehispánicos del Día de Muertos, fecha en la que ellos también acuden con comida a sus altares de difuntos en los cementerios. El hecho de que casi todo el mundo sepa hoy completar los versos ‘No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla...’ es mérito de Zorrilla, por supuesto; pero ese mérito no radica tanto en su individualidad creativa como en que supo aglutinar muy bien, como hacen todos los grandes poetas populares, unas ideas genéricas sobre la vida y la muerte, un pensamiento colectivo y unos mitos enraizados en la sociedad”.

En cuanto a la vigencia o no del argumento, algo que hoy es motivo de no pocas controversias en los círculos teatrales, el director lo tiene claro: “Desde luego, no se puede romantizar al protagonista. Pero que el personaje sea indefendible en sus conductas no quiere decir que lo sea la obra. Entonces tampoco haríamos 'Otelo', 'El mercader de Venecia'... Creo que tenemos unos complejos con nuestro patrimonio... que deberíamos hacernos mirar. Leer hoy 'Don Juan Tenorio' es reflexionar sobre nuestra relación con la muerte, sobre si el amor puede o no puede transformar a un ser humano, sobre si la sociedad está dispuesta o no a reinsertar a un arrepentido y sobre la estafa religiosa en relación al perdón. A mí no me parece que estas cuestiones sean de otro tiempo; uno abre el periódico y ve que está lleno de noticias sobre abusadores y sobre violencia contra las mujeres”.

El propio Ignacio García es el encargado de dirigir, en este caso junto a Pepa Pedroche, la otra apuesta del Fernán Gómez para estas fechas: una adaptación teatral de 'El monte de las ánimas' que firma José Ramón Fernández y cuya exhibición se prolongará hasta el mes de diciembre. La conocida leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, en cuyo argumento hay una alusión directa al Día de los Difuntos, se enriquece en esta versión con materiales de otros autores del XIX, como Espronceda o el mismo Zorrilla. “Igual que el Tenorio, este es un relato que también nos habla de nuestra relación con los muertos –explica el codirector de la función–. Bécquer tiene una gran capacidad para leer en lo oscuro del alma colectiva y para detectar los miedos, las inquietudes y el vértigo por lo desconocido que caracteriza al ser humano. Y de eso es de lo que nosotros queremos hablar en este espectáculo”.