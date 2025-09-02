El Teatro Pavón inaugura nueva temporada este martes con un retrato de la jefa de gabinete de Adolfo Suárez

La obra 'Carmen, nada de nadie' inaugurará este martes la nueva temporada del Gran Teatro Pavón de la capital con un retrato de Carmen Díez de Rivera, jefa de gabinete de la Presidencia del Gobierno durante la Transición.

Beatriz Argüello asumirá el papel de esta mujer que el escritor Francisco Umbral bautizó como "musa de la Transición" y que durante el gobierno de Adolfo Suárez ocupó un puesto que ninguna mujer había desempeñado hasta entonces. Además, también fue eurodiputada a finales de los 80.

En el escenario, el personaje protagonizado por Argüello desgranará los momentos álgidos de una intensa y desafiante carrera política, fundamentalmente el periodo que trabajó en el Gobierno de Suárez, y recordará los episodios íntimos que marcaron su desdicha y su carácter. Díez de Rivera murió en 1999 a los 57 años.

La obra, escrita por Francisco M. Justo Tallón y Miguel Pérez García y con la que ganaron el Llàntia a la mejor autoría en los VIII Premios de Teatro José Estruch, toma su título de la letra de la canción de Cecilia 'Nada de nada'.

Junto a Argüello estarán en escena Oriol Tarrasón, Ana Fernández y Víctor Massan. Este montaje, producido por Tablas y más tablas y Teatro Español y dirigido por Fernando Soto, ofrecerá funciones hasta el 14 de septiembre.