Detenido en Tenerife por agredir a su madre y amenazarla con un machete tras retenerla en casa

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz, en coordinación con la Policía Nacional, detuvieron en la noche del domingo, 31 de agosto, a un hombre acusado de agredir y retener a su madre en un domicilio de la capital tinerfeña. En el operativo se intervinieron varios objetos peligrosos, entre ellos un machete y cuchillos, según fuentes municipales.

La actuación se activó tras el aviso de un vecino que alertó de que una mujer estaba siendo agredida por su hijo. A su llegada, los agentes hallaron la vivienda aparentemente vacía. En ese momento, el sospechoso se presentó y, en un primer instante, colaboró mostrando que no había nadie dentro. Minutos después apareció la víctima -madre del detenido-, que relató lo sucedido.

Según su testimonio, el hijo irrumpió en la vivienda y, tras una discusión, la sujetó por la fuerza, la estranguló con los brazos hasta dejarla semiinconsciente e impidió que abandonara el domicilio. Posteriormente, el agresor se marchó y regresó armado con un machete con el que la amenazó. La mujer logró calmarlo y, con la excusa de salir a fumar, se refugió en la casa de un vecino desde donde se avisó a la Policía.

Con la zona asegurada, efectivos de ambos cuerpos controlaron la situación y procedieron a la detención del individuo, a quien se le leyeron sus derechos antes de trasladarlo a dependencias policiales. Durante el dispositivo, los agentes localizaron el machete escondido bajo un coche, supuestamente para evitar su incautación, y requisaron además otros utensilios con capacidad de causar daños.

La concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz, Gladis de León, subrayó la importancia de la respuesta conjunta: “La colaboración entre Policía Local y Policía Nacional fue clave para evitar un desenlace mucho más grave. Nuestro compromiso es seguir trabajando unidos para garantizar la seguridad de todos los vecinos y actuar con rapidez en los casos de violencia familiar”.