'The Eras Tour', de Taylor Swift, supera los 228 millones de euros en cines

La película de Taylor Swift "The Eras Tour", que sigue el recorrido de la cantante en su gira homónima a lo ancho del mundo, ha superado los 228 millones de euros de recaudación en la taquilla internacional. La cinta producida por la cantante de 33 años se sitúa en el número 19 de los estrenos más taquilleros del año en todo el mundo. Una lista que lideran "Barbie", con más de 1.441 millones de dólares, "Super Mario Bros: La Película", con más de 1.361 millones de dólares y "Oppenheimer", con más de 950 millones de dólares.

El filme de Swift es también la película de conciertos más taquillera de la historia de Estados Unidos, por encima de "Justin Bieber: Never Say Never", de 2011, que alcanzó 73 millones de dólares, informa EFE. La cantante ha anunciado que su película de casi tres horas de duración llegará a plataformas de "streaming" con una versión extendida que incluirá temas como "Wildest Dreams", "The Archer" y "Long Live".

El filme se estrenará bajo demanda el 13 de diciembre en el marco de su 34 cumpleaños, en plataformas como Apple TV, Vudu, Prime Video, Xfinity, Google Play y Youtube en Estados Unidos y Canadá, y algunos países próximos a anunciar. La cantautora de éxitos como "Blank Space" recientemente terminó su gira por latinoamérica y continuará con sus actuaciones en febrero de 2024.

Swift tiene programados conciertos por España, Japón, Australia, Singapur o Francia, entre otros, y hasta el momento la última fecha anunciada de la gira que celebra su trayectoria musical está pactada para el 8 de diciembre de 2024 en Vancouver, Canadá.