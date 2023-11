Muere una joven de 23 años en el concierto de Taylor Swift

El tan esperado concierto de Taylor Swift en Río de Janeiro, Brasil, se vio empañado por una tragedia el pasado 17 de noviembre. El país aguardaba con ansias la presentación de la aclamada cantante, incluso el icónico Cristo Redentor fue iluminado con la camiseta de 'Junior Jewels', la misma que Swift utilizó en el videoclip de su canción 'You Belong with Me'.

Sin embargo, la alegría se tornó en desesperación cuando Brasil enfrentaba una intensa ola de calor, intensificada por la multitud que asistió al concierto en el Niton Santos Olympic Stadium. Los cambios estructurales en el recinto impidieron que el aire circulara adecuadamente, elevando la sensación térmica a asfixiantes 60 grados Celsius.

La joven Ana Clara Benevides, de 23 años, ha sufrido una parada cardíaca debido a las temperaturas extremas, marcando un trágico desenlace en medio del espectáculo. Los bomberos que acudieron al lugar informaron que más de mil personas se desmayaron por deshidratación.

Preocupada por el bienestar de sus seguidores, Taylor Swift lanzaba botellas de agua desde el escenario en un intento de mitigar la situación. La cantante, visiblemente consternada, compartió la devastadora noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, expresando su dolor por la pérdida de Ana Clara Benevides.

El Ministerio de Justicia de Brasil y la Secretaría del Consumidor han recibido denuncias y anunciaron la implementación de medidas para garantizar el acceso a agua potable en futuros eventos masivos. Además, han iniciado una investigación para determinar la responsabilidad en el incidente y evitar tragedias similares en el futuro.

Tras el incidente, Taylor Swift declaró que se encontraba devastada por la noticia.

Preocupada por la seguridad de sus fans, Taylor Swift ha compartido una nueva historia en su cuenta de Instagram, anunciando la triste decisión de posponer el concierto debido a las extremas temperaturas. La cantante expresó su profunda preocupación por la salud de sus seguidores y reafirmó su compromiso con la seguridad de todos.

La noticia ha conmocionado a sus seguidores y al público en general, generando un llamado a la reflexión sobre la seguridad en eventos de este tipo en condiciones climáticas adversas.