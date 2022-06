Ángel Téllez sustituye a Cayetano en Torrejón y torea con Morante y Ginés

De vez en cuando ocurre. Lo de la justicia divina, que no es divina si no empresarial. Mañana se anuncian en la plaza de toros de Torrejón, que estos días están en fiestas y no son menores, Morante de la Puebla, Cayetano y Ginés Marín. El pequeño de los Ordóñez ha causado baja y el empresario del coso madrileño, José María Garzón, ha decidido, en honor a lo que se gana en el ruedo que sea el triunfador de la pasada feria de San Isidro Ángel Téllez quien lo sustituya. Gran acierto. Se lo ganó no en una sino en dos tardes. Logró Téllez salir a hombros después de bordarlo con el toreo de más calado de toda la feria a cargo de un recién llegado a la tauromaquia. Mérito mayúsculo.

La ganadería que lidiarán los espadas será de La Palmosilla.

Mientras, esta misma tarde comienza la feria con la reaparición más que esperada de Jiménez Fortes para lidiar un encierro de Buenavista junto a Antonio Ferrera y Daniel Luque. La apuesta de Lances de Futuro para abrir el serial a las siete y media de la tarde.