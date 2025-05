¿Adiós a San Fermín en la tele?

A falta de menos de dos meses para que se inicie la Feria del Toro de Pamplona 2025, la gran incógnita sigue sin despejarse: ¿habrá retransmisión televisiva del ciclo? La posibilidad de ver desde casa los festejos más vibrantes de los Sanfermines, con sus encierros mundialmente conocidos y la seriedad de su plaza, sigue en el aire.

La Casa de Misericordia de Pamplona (MECA) ha confirmado contactos con OneToro TV, pero también ha dejado claro que el acuerdo, en caso de concretarse, no abarcaría la totalidad del abono. Según el presidente de la comisión taurina, José María Marco, se baraja un formato reducido: “dos o tres corridas”, similar al adoptado en Valencia durante Fallas. El motivo: una oferta económica inicial que no resultó viable.

“Dijimos que no porque no nos salían los números”, aseguró Marco a los medios tras el acto de presentación del cartel anunciador de la feria, obra de Miquel Barceló. Sin embargo, no cerró la puerta del todo: “nunca podemos elevar nada a definitivo”, dejando margen a un posible acuerdo de última hora si se ajustan los términos.

Este escenario se enmarca en un contexto más amplio: el delicado momento que atraviesa OneToro TV, la plataforma que asumió el testigo de las retransmisiones taurinas tras la desaparición de Movistar Plus+ Toros. Tras una ambiciosa entrada en el mercado, su viabilidad económica se ha visto comprometida, forzando la cancelación de coberturas en ferias clave como Madrid y Sevilla, lo que ha generado cierta desconfianza entre abonados.

Pamplona no es ajena a este panorama. Hace apenas dos temporadas, la retransmisión de la Feria del Toro se daba por descontada. Hoy, su continuidad depende de un difícil equilibrio entre rentabilidad y visibilidad. Para la MECA, custodio celoso de la autenticidad del ciclo, el asunto no es menor: se trata de proteger una tradición centenaria sin comprometer la sostenibilidad económica de la institución.

La pregunta que flota en el aire es clara: ¿verán los aficionados los Sanfermines desde sus casas este 2025? De momento, la única certeza es la cautela. Ni blanco ni negro, pero sí un gris que obliga a esperar. El toro sigue en el centro del ruedo, pero aún no ha sonado el clarín de la confirmación.