Álvaro Núñez, nueva ganadería de los Sanfermines 2025

una de las novedades más esperadas del próximo San Fermín. La Comisión Taurina de la Casa de Misericordia (MECA) ha apostado por este hierro emergente, que sigue el trabajo consolidado por el propio Álvaro en Núñez del Cuvillo. Será su debut en una feria marcada por la exigencia que caracteriza a Pamplona.

, abriendo con la novillada el 5 de julio, el festejo de rejones al día siguiente y ocho corridas de toros entre el 7 y el 14. Este será, además, el primer La estructura de los Sanfermines se mantendrá sin cambios. Este será, además, el primer San Fermín en tres décadas sin Pablo Hermoso de Mendoza , quien se despidió de esta feria en 2024 tras una histórica trayectoria.

En cuanto a las ganaderías que regresan, Fuente Ymbro repetirá tras ser reconocida con el trofeo a la mejor corrida en 2024, mientras que hierros como Jandilla, Victoriano del Río y La Palmosilla continúan siendo los favoritos de las figuras. Por su parte, la oferta torista seguirá representada por Cebada Gago, José Escolar y Miura, pilares de la feria. Quien no estará en esta edición es Domingo Hernández, que no continuará tras un debut poco afortunado el año pasado.