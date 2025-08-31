Así es la espectacular imagen del vestido de Román por la que entiendes que su cogida es un verdadero milagro

En estos días de verano, o lo que es lo mismo de trepidante temporada, se suceden los festejos por esta piel de toro y también los percances. Algunos tremendos, como el de Juan de Castilla con una cornada de gravedad a centímetros del ano ayer en Bayona de 25 y 10 cms.

El día 29 y en el festejo celebrado en la plaza de toros de Requena fue cogido Román de forma espeluznante. El parte médico ya dejaba cuenta de lo que había pasado en la plaza:

Fractura 5º arco costal derecho

Fisura 4º costal derecho y 5º izquierdo

3 puntos en la mandíbula y las imágenes eran espectaculares, como podemos ver.

Ya desde el reposo de la habitación, impresiona ver cómo ha quedado la chaquetilla con un enorme agujero por donde hundió el pitón. Un boquete en el lado izquierdo. Un navajazo al corazón, que el destino quiso que sorteara. El milagro de la vida que ocurre cada tarde de toros.

Lo celebramos. Pronta recuperación.