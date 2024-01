El caso Roca Rey-Daniel Luque lleva a sus apoderados a pronunciarse

Tradicionalmente, las diferencias que puderan existir entre los toreros siempre se han saldado en la arena, con el toro por testigo. Sin embargo, durante la última temporada y mucho más ahora, cuando se está confeccionando la temporada 2024 y el nombre de Daniel Luque no aparece en las primeras ferias de la temporada, lo que ha sido un rumor ha pasado a ser un secreto a voces del que todo el mundo habla: el "veto" que Roca Rey habría impuesto al diestro sevillano, con quien no querría actuar en ninguna corrida, según ha trascendido en los metideros taurinos. ¿Las razones? Hay para todos los gustos y son tantas que para qué enumerarlas.

Tal rumor ha trascendido a tal punto que Roberto Domínguez, apoderado del torero peruano, ha decidido tomar la palabra para, a través de un comunicado, desmentir la existencia de dicho veto y que aquí reproducimos en su totalidad.

"Como único responsable de las contrataciones de Andrés Roca Rey , y tras las recientes publicaciones que le acusan de vetar la entrada de Daniel Luque en las ferias, me veo en la obligación de aclarar algunas cosas.

Andrés Roca Rey no es responsable de que Daniel Luque no esté anunciado en plazas como Olivenza, Valencia, Castellón o Illescas. En Valencia, Andrés torea dos tardes y la feria se compone de seis. Lo mismo sucede en Castellón, donde se celebrarán cinco corridas y Roca Rey sólo acudirá una tarde. La pregunta es: ¿Por qué Daniel Luque no ha entrado en los otros carteles de figuras?

¿Y en Illescas y Olivenza? ¿Han preguntado a los empresarios de ambas plazas si, en algún momento, Luque estaba entre los candidatos que barajaban? En Olivenza ha sido la propia empresa la que nos ha insistido en el doblete de Andrés, una oferta que no estaba en nuestros planes.

Desde que Andrés tomara la alternativa en septiembre del 2015 hasta la fecha, ha sido anunciado junto a Daniel Luque 8 tardes. En el mismo periodo de tiempo, y si mis datos no fallan, Luque ha alternado 4 tardes con Manzanares, 5 con Talavante, 8 con ‘El Juli’ y 10 con Sebastián Castella. Teniendo en cuenta estos datos, creo que nos olvidamos de una parte fundamental del espectáculo, la figura del empresario, que siempre tratará de confeccionar los carteles capaces de congregar a mayor número de público y diversificar el interés de los mismos.

No es verdad que no haya habido un intento para que Andrés Roca Rey y Daniel Luque coincidan en la temporada 2024. Me consta que Juan Bautista , empresario de Arles y apoderado de Daniel , ha hecho lo imposible para que el malestar personal entre ambos terminara. Él mismo os puede confirmar mi ofrecimiento para que coincidieran en la feria de septiembre de Arles, como una puerta abierta a posibles coincidencias en otros carteles a lo largo de la temporada. Una propuesta a la que el propio torero Daniel Luque ha querido poner condiciones… Como consecuencia, Andrés Roca Rey no figura en los carteles de Arles a día de hoy.

No existe veto por nuestra parte para que Daniel Luque participe en las ferias; la enemistad personal la deben resolver ellos dos. Mientras tanto, nadie puede obligar a un torero a estar donde no quiere.

Andrés Roca Rey toreará en las ferias que le quieran contratar y seguirá su propio camino que únicamente depende de él y de su valía. No me sorprende que, en los tiempos actuales, algunos medios de comunicación y personas busquen sacar beneficio de esta posible polémica. Considero que el victimismo es contrario a los auténticos valores que siempre han distinguido a los grandes toreros. Esta es la única vez que el entorno de Andrés Roca Rey va a hablar sobre este tema".

La respuesta de Juan Bautista

Lejos de apartar la discusión al respecto, este reconocimiento del conflicto impulsó a Juan Bautista, apoderado de Daniel Luque, a emitir también declaraciones oficiales con respecto a su versión de los hechos que hemos recibido en LA RAZÓN y que también reproducimos completamente.

"Como apoderado de Daniel Luque y tras leer el comunicado de prensa del apoderado de Andrés Roca Rey quisiera hacer públicas algunas consideraciones.

Andrés Roca Rey tiene vetado a Daniel Luque de sus carteles. No lo digo yo, ni lo dice la prensa. Lo reconoció públicamente el propio torero en una entrevista publicada en el Diario ABC el pasado mes de mayo de 2023. En ese veto, radica la raíz de una polémica que ni Daniel ni yo hemos buscado.

Son muchos los empresarios que llevan más de un año intentando unir en un cartel a Roca Rey y a Daniel Luque , sabedores del interés que suscitan entre los aficionados. Así me lo han comunicado, siendo en vano, todos los intentos por cerrar ese cartel por la negativa total de Roca Rey .

Soy consciente que la ausencia de Luque de algunas ferias no obedece exclusivamente a Roca Rey . Ni mucho menos. Pero no es menos cierto, que al no poder cerrar las empresas el cartel que quieren, obligan en la mayoría de los casos a no poder ofrecer a Luque la contratación que se merece y que se ha ganado delante del toro.

No es justo culpar a los empresarios de no contar con Luque de las ferias cuando la realidad es otra bien distinta. El veto de Roca a Luque deja a las empresas sin margen de maniobra y mucho más en ferias de pocos festejos o en carteles sueltos como es el Domingo de Resurrección. ¿Por qué Luque no torea el Domingo de Resurrección en Sevilla?

En todo este tiempo, ni Daniel Luque ni yo como apoderado hemos dicho absolutamente nada al respecto. Nada. Sabiendo del veto que estaba sufriendo Daniel y que le hizo quedarse fuera de muchas ferias el año pasado y en este inicio de campaña, hemos preferido guardar silencio.

Ni Daniel Luque ni yo hemos buscado polémica alguna. Ni la vamos a buscar.

Me sorprende que se quiera avivar una polémica de la cual tanto Daniel Luque como yo hemos sido ajenos y ni mucho menos hemos utilizado para alentar cualquier tipo de victimismo. Y me sorprende mucho más que se quiera agitar una polémica que podría estar en vías de solucionarse puesto que ambos toreros se han citado para hablar en los próximos días. Un paso hacia delante de ambos.

Daniel Luque se puso en contacto hace unos días con Roca Rey para proponerle un encuentro personal que Roca aceptó. Se emplazaron para verse en los próximos días. Por lo tanto, no deja de sorprenderme el interés en volver a buscar una polémica que los protagonistas quieren encauzar por la vía del diálogo.

Buscar un enfrentamiento, culpabilizar a terceros y tratar de desviar atenciones, no es el camino de otra cosa que no sea continuar una polémica que está perjudicando a la tauromaquia en su conjunto y a la afición.

La temporada es larga. Como apoderado de Daniel Luque tengo plena confianza en su toreo, en su capacidad y en su dimensión de figura del toreo que es lo que es. El tiempo dará y quitará razones. Pero la verdad sólo tiene un camino".

Ojalá que el encuentro del que habla Juan Bautista se produzca, que se puedan aclarar las cosas y se limen las asperezas para que el aficionado pueda ver un efrentamiento real pero en el ruedo, pues ambos son dos de los toreros que más interés generan en la actualidad.