Cuatro orejas y un rabo en Linares llevan a David de Miranda al Trofeo Manolete

David de Miranda se ha convertido en el gran protagonista de la Feria de San Agustín de Linares tras conquistar el prestigioso "Trofeo Manolete", instituido por el Ayuntamiento de la ciudad jiennense en 1948 como homenaje al maestro caído un año antes en esa misma plaza. Es la primera vez que el diestro onubense inscribe su nombre en el palmarés de este galardón, relevando al último vencedor, Morante de la Puebla.

La decisión se tomó tras su rotunda actuación del pasado 30 de agosto, en la que cortó cuatro orejas y un rabo, logrando así abrir la Puerta Grande de Linares en una tarde que quedará marcada en su carrera. Su triunfo tuvo además un matiz especial, ya que David de Miranda entró en la corrida sustituyendo a Morante de la Puebla, convaleciente de la cornada sufrida días antes en Pontevedra.

El torero mostró una entrega absoluta y un valor que impactaron en los tendidos, confirmando la proyección que desde hace años le acompaña. Ese día compartió cartel con Pablo Aguado y el joven cordobés Manuel Román, en una tarde que acabó siendo inolvidable para los aficionados presentes en el coso de Linares.

El Trofeo Manolete es uno de los galardones más reconocidos de la tauromaquia española, símbolo de la memoria del "Monstruo de Córdoba". Su concesión a David de Miranda refuerza el peso de su nombre en la temporada actual y lo coloca en una posición destacada dentro del escalafón.

La jornada dejó además otro reconocimiento importante: la Peña Taurina Paco Moreno decidió por unanimidad otorgar su trofeo al toro "Nebli", de la ganadería de Juan Pedro Domecq. Con el número 188 y un peso de 470 kilos, el ejemplar fue lidiado en sexto lugar por Manuel Román, que cuajó una faena de gran mérito frente al astado más bravo del ciclo.