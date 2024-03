Enrique Ponce sobre José Tomás: "pudimos haber toreado juntos, incluso este año"

El diestro Enrique Ponce fue el protagonista de una extensa tertulia organizada por la asociación 'El Toro de Madrid', que congregó a numerosos aficionados en el restaurante Puerta Grande de la capital española. Durante más de dos horas, Ponce abordó diversos temas, incluyendo su temporada de despedida de los ruedos en el año 2024.

El diestro destacó la ausencia de su presencia en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla este año, aunque confirmó su participación en plazas como Nimes, Madrid y Valencia. Sin embargo, señaló que no tiene previsto realizar un gran número de festejos, estimando que su temporada no superará los veinte eventos entre España y Francia.

Entre los aspectos más destacados de la tertulia estuvo la mención de José Tomás, con quien Ponce no ha compartido plaza desde hace más de quince años. Ante la pregunta de un aficionado sobre la posibilidad de haber toreado juntos en el pasado, Ponce reveló que, si bien intentaron coordinar esa posibilidad, no se llegó a un acuerdo debido a discrepancias en las condiciones. Afirmó que, “Hubo momentos en los que pudimos haber toreado juntos unas corridas y es verdad que no se llegó a un acuerdo por temas de despachos. Es verdad que en alguna ocasión Simón Casas lo intentó. Vino a hablar conmigo, yo le dije que perfecto, pero había algunas condiciones en las que, según Simón, él no quiso. Ni yo iba a ganar menos que él, ni tampoco él más que yo. Le dije a Simón de hacer varias corridas, y al final me dijo que no. Intenté que fuera que sí, y este año también”.

En cuanto a su estilo de toreo, Ponce defendió la pureza y la estética en su técnica, destacando su enfoque en sentir la tauromaquia en cada faena. Argumentó que cada toro demanda un trato distinto y que es esencial adaptarse a las características de cada animal para ejecutar una lidia efectiva y estética. Destacó la importancia de la plaza de Madrid en la valoración de este arte, subrayando la sensibilidad del público de esta plaza hacia el toreo bien ejecutado.