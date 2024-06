Este es el parte médico y vídeo de la impactante cogida de Paco Ureña en Madrid

Era el último toro de la tarde de la última corrida que enmarcaba la Feria de San Isidro, Beneficencia y esta última que era In Memoriam, en este caso del maestro Antonio Chenel "Antoñete". La cosa no iba bien, porque no pasaba nada. Aburrimiento. Hasta que el último toro, muy vivo y de corta arrancada, puso todo a funcionar, y no tardó en lanzar a Paco Ureña, su matador por los aires no sin antes avisarlo en varias ocasiones. Se preveía la cogida, que fue impactante porque lo lanzó a mucha altura y lo dejó inerte en el ruedo.

Entre cuadrilla y compañeros se lo llevaron a la enfermería, aunque a mitad de camino regresó el diestro, maltrecho, derrotado y no sabemos si en buenas condiciones, porque su imagen eran de agotamiento extremo para seguir con la faena.

Una vez que pudo matar al toro, se fue a la enfermería (había cortado un trofeo que en la Monumental de Las Ventas vale su peso en oro).

El parte médico arrojó que Paco Ureña había sido atendido en la enfermería tras la finalización del festejo de una fractura que desplaza tercio medio clavícula izquierda de pronóstico reservado.

Precisamente Antoñete, a quien brindó al cielo en su primer oponente, siempre decía que malas eran las cornadas, pero más complicados los huesos.

Que sea pronta la recuperación.