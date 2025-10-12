Estos son los imponentes toros de Garcigrande para el doblete de Morante, el adiós de Robleño y la confirmación de Rodríguez

Madrid echa el cierre a la temporada con una corrida especial. Ya se siente cierto sabor a resaca, más aún después de lo vivido esta mañana en el ruedo venteño y, sobre todo, por el tono de despedida que tiene la tarde de hoy. Se nos retira Robleño, uno de esos toreros que ha recorrido con una responsabilidad máxima el camino más difícil, el más exigente, y lo ha hecho dignificando su profesión. Pero también se nos va Florito, ese hombre que por más de cuatro décadas ha cuidado con esmero el toro de Madrid, el que ha sabido darle categoría a la plaza y, en definitiva, a la Fiesta en general.

Pero no solo, el cartel anuncia la confirmación de alternativa de Sergio Rodríguez, el buen torero abulense que sorprendió en la "Copa Chenel" y se llevó el trofeo con total merecimiento. Su premio es estar hoy en Madrid, con las figuras, con un Morante de la Puebla en su año más pletórico y que apenas tendrá tiempo para ducharse y ponerse de nuevo el traje de luces, para cumplir con su doblete a plaza llena.

El cigarrero, sin duda, es el protagonista de esta jornada, tanto por ser el impulsor del inolvidable homenaje a Antoñete de esta mañana, como soportar el peso de esta tarde y motivar el "No hay billetes" del ceirre.

Los toros ya están sorteados y enchiquerados a la espera de clarines y timbales para poner, ojalá, el mejor punto y final posible a la temporada.

Estos son los toros de Garcigrande y el orden en el que serán lidiados:

Sergio Rodríguez confirmará su doctorado con "Saleroso", nº 49.

En segundo lugar actuará Morante de la Puebla, con Postinero", nº 57.

El tercero será "Chaparrito II", nº 53, para Fernando Robleño.

Morante de la Puebla lidiará al cuarto, "Tripulante", nº 102.

Fernando Robleño dirá adiós a la profesión con "Tropical", nº 95.

Y cerrará plaza "Milanés", nº 91, para Sergio Rodríguez.

Los sobreros serán "Exiliado", nº 89, y "Guapito", nº 87, ambos de Garcigrande.